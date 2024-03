‘Alien: Romulus’: thriller de ficção científica promete experiência assustadora; entenda

Com a previsão de estrear exclusivamente nos cinemas em 15 de agosto, ‘Alien: Romulus’ promete ser uma experiência assustadora nas telonas. A nova aposta da 20th Century Studios, do diretor e roteirista Fede Alvarez e produtor Ridley Scott, ganhou um trailer inédito nesta quarta-feira (20).

O thriller de ficção científica e terror vai revisitar a franquia ‘Alien, o Oitavo Passageiro’ (1979), com um grupo de jovens colonizadores espaciais se deparando com a surpresa mais assustadora de suas vidas enquanto exploram uma estação espacial abandonada. A produção de 79 pode ser encontrada no Star+.

O filme é estrelado por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra e Ossos), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

A direção fica sob responsabilidade de Fede Alvarez (Evil Dead, O Homem nas Trevas), a partir de um roteiro escrito com com Rodo Sayagues (O Homem nas Trevas 2) e baseado nos personagens criados por Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

‘Alien:Romulus’ estreia em 15 de agosto exclusivamente nos cinemas. Confira o trailer oficial:

‘A Primeira Profecia’: saiba tudo sobre a personagem de Sônia Braga na produção de terror

Grande estrela de produções nacionais e internacionais, Sônia Braga agora é parte do terror psicológico da 20th Century Studios, ‘A Primeira Profecia’, a ser lançado exclusivamente nos cinemas em 04 de abril deste ano.

O filme conta a história de uma jovem americana sendo enviada a Roma, a fim de servir à Igreja com seus serviços. Tudo parece ser normal até a moça se deparar com eventos estranhos, a fazendo questionar sua própria fé.

No decorrer, a jovem acaba desvendando uma conspiração assustadora que deseja promover o nascimento do mal encarnado. ‘A Primeira Profecia’ se trata de um prelúdio da famosa franquia ‘A Profecia’, iniciada em 1976. Sônia Braga sera intérprete da Madre Superiora, saiba tudo sobre sua personagem: