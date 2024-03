Renascer: Zé Bento encontra aliado para acabar com o próprio pai

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Zé Bento (Marcello Melo Jr.) encontra um aliado para acabar com o próprio pai, o protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). Acontece que o homem é Egídio (Vladimir Brichta), que encontra o filho de seu inimigo no armazém.

A traição de Bento será a gota d’água em uma relação difícil com o pai, que fica chocado ao saber que o herdeiro é tão ganancioso que prefere ficar ao lado do vilão do remake do que viver uma vida em paz ao lado da família.

O que realmente acontece?

Sem querer trabalhar e nenhum interesse nas terras que herdou, Zé Bento volta à fazenda de José Inocêncio apenas para pegar o lucro de sua produção de cacau, que foi terceirizada, mesmo com a desaprovação do pai.

Após uma grande briga com Inocêncio, o personagem de Marcello Melo Jr. em Renascer deixa a casa da família e vai direto ao armazém de Egídio, onde revela que pretende fazer uma aliança.

Na cena, prevista para ir ao ar em breve, o bon vivant aparece de surpresa e diz para os dois criarem uma parceria de negócio, deixando Egídio empolgado com a notícia.

A partir disso, Bento passa a vender a sua safra de cacau para o vilão de Renascer, deixando José Inocêncio furioso. Depois disso, o filho do protagonista da novela das 9 recebe muito dinheiro e resolve esbanjar, dando um carrão para Kika (Juliana Araújo), que desconfia do marido.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.