Quem é e o que faz María Penella, a neta do Chaves?

Durante um recente encontro com a imprensa, María Penella, neta de Roberto Gómez Bolaños, falou um pouco sobre a série biográfica que estão planejando em homenagem ao seu avô, onde será contada a história do produtor que se dedicou a trazer sorrisos a todos os mexicanos com seus diversos personagens em programas de televisão como: ‘Chaves′, ‘Chapolin Colorado’, entre outros.

"Sem querer querendo" será o título desta produção que já gerou muitas reações do público e de algumas celebridades como Florinda Meza, Edgar Vivar, Lalo España e agora é María Penella quem opina sobre o tema.

Desta forma, os meios de comunicação decidiram abordá-la num aeroporto para saber o que ela pensa sobre a série biográfica de seu avô que em breve chegará às telas da HBO.

Recomendados

Depois de ser questionada sobre o que achava do projeto em homenagem a Chespirito, ela apenas limitou-se a dizer: “Muito legal”, enquanto ao ser perguntada sobre o ator que interpretará o renomado produtor, Penella indicou: “O Pablo é incrível”, referindo-se a Pablo Cruz, que já está confirmado para interpretar o personagem principal.

Além disso, ela enfatizou que essa produção "é um projeto muito secreto" e, quando outro repórter lhe perguntou sobre as gravações, ela simplesmente disse: "Não sei dizer, vocês têm mais informações do que eu".

É importante ressaltar que a celebridade estava um pouco apressada quando foi abordada pela imprensa, pois tinha alguns compromissos.

Quem é María Penella e qual é a sua profissão?

A filha de Enrique Penella Jean e Marcela Gómez Fernández começou desde muito jovem no mundo da atuação, participando de algumas peças e produções como: ‘Ana Frank’, ‘Anita, a órfã’, ‘O homem de La Mancha’, entre outros.

Em 2016, teve a oportunidade de dar o salto para a televisão com a produção 'El Hotel de los Secretos', além disso, também participou de outras produções como: 'Te acuerdas de mí', em 2021, e 'Mujer de nadie', em 2022.