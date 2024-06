Por que Kate Middleton não está usando seu anel de casamento em foto polêmica? A explicação preocupa

Kate Middleton continua envolvida em polêmica após a foto em que aparece com seus três filhos, que causou alvoroço mundial devido à manipulação da imagem, a qual ela mesma confirmou ter editado.

“Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente experimento com a edição (de fotos)”, afirmou Kate Middleton em sua conta de X.”

"Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto da família que compartilhamos ontem (domingo) possa ter causado. Espero que todos que celebraram tenham tido um feliz Dia das Mães", expressou.

E apesar de terem passado alguns dias desde a aparição da imagem, que foi originalmente tirada pelo príncipe William, há um detalhe que ainda gera debate nas redes e para o qual não houve uma explicação oficial.

Por que Kate Middleton não usa seu anel de casamento?

Na fotografia mencionada, vemos a princesa de Gales com as mãos sem anéis, onde além do anel de casamento, ela também não está usando seu anel de noivado.

Nesse sentido, circularam nas redes diversas teorias, muitas das quais estão relacionadas ao nome de Rose Hanbury, a suposta amante do príncipe.

No entanto, o médico especialista em medicina geral Martin Scurr apontou ao Daily Mail qual ele acredita ser a verdadeira razão por trás desse fato.

A esse respeito, ele comentou que seria devido a uma perda de peso de Middleton, após a cirurgia abdominal à qual ela se submeteu.

"Não é incomum que isso aconteça após uma cirurgia abdominal, como a que a princesa de Gales acabou de passar", afirmou.

Neste ponto, ele estimou que pode estar passando por um processo chamado "catabolismo da recuperação cirúrgica".

"Pode afetar todo o corpo, incluindo as mãos, e pode fazer com que até mesmo os anéis muito apertados fiquem grandes demais", explicou finalmente.

Esta explicação seria a mais plausível sobre a ausência do anel da princesa em suas mãos, um fato que também gerou preocupação nas redes sociais, devido à pouca informação fornecida pela coroa britânica sobre o estado de Kate Middleton.