Revelam quem são os herdeiros de Matthew Perry e uma ex-namorada está na lista

Mediaticamente, surgiram os supostos detalhes do testamento do ator Matthew Perry, nos quais seu patrimônio está avaliado em um milhão de dólares.

Os dados foram publicados pelo portal Page Six, que detalha que o artista nomeou Lisa Ferguson e Robin Ruzan para administrar seu patrimônio em um fundo fiduciário. De acordo com este meio, Perry incluiu seus pais John Perry e Suzanne Morrison como beneficiários, bem como sua meia-irmã Caitlin Morrison e sua ex-namorada Rachel Dunn.

Supostamente, o patrimônio do ator é de US$1.030.000 em bens pessoais que não se limitam a joias, móveis e utensílios, obras de arte e carros.

Um detalhe marcante é que o protagonista lembrado de 'Friends' indicou que seus filhos não deveriam ter acesso à sua herança. Muitos se perguntam por que ele fez essa declaração, já que não teve filhos, mas entre os comentários dos usuários em diferentes meios, há pessoas que explicam que talvez Perry tenha feito isso caso, após sua morte, alguém se pronunciasse dizendo que são seus filhos.

Apesar de o ator ter cinco irmãos, ele considerou apenas um: Caitlin Morrison.

Como parte do processo legal, Ferguson comparecerá perante uma sala do Tribunal Superior de Los Angeles no dia 10 de abril, pois Ruzan decidiu não executar o fundo em 4 de março.

Matthew Perry morreu aos 54 anos. Ele foi encontrado sem sinais vitais dentro da piscina de sua casa em 28 de outubro de 2023. Inicialmente, muitas hipóteses foram consideradas sobre sua morte, incluindo a possibilidade de suicídio, mas posteriormente a autópsia revelou que se tratava de uma morte acidental causada por efeitos da cetamina.

Matthew Perry e sua ex-namorada Rachel Dunn

Matthew Perry alcançou fama internacional interpretando Chandler Bing em ‘Friends’ (Instagram: @mattyperry4)

Não é surpreendente que Matthew Perry tenha deixado herança para seus pais ou um de seus irmãos, mas o que surpreende é que tenha incluído em seu testamento uma ex-namorada de 15 anos atrás: Rachel Dunn.

O La Vanguardia publicou que Perry e Dunn se conheceram em 2003 e tiveram um relacionamento de dois anos. Na época, ele tinha 35 anos e ela 19. A jovem era estudante de moda e mudou-se para os Estados Unidos depois de chegar de sua cidade natal, Cambridge, Reino Unido.

Este namoro de Perry chamou a atenção porque em seus relacionamentos anteriores, ele teve parceiras famosas como Julia Roberts, Heather Graham ou Yasmine Bleeth. No entanto, Dunn não era conhecida.

O La Vanguardia referiu que Rachel Dunn ajudou Perry a ter ‘estabilidade’. Na verdade, este portal lembrou que ele disse em entrevista ao jornal Evening Standard que “com a Rachel na minha vida, sei que posso ser muito comprometido e não um cara egoísta que só quer sair com os amigos... Quero passar tempo com minha namorada e explorar o que significa ter um relacionamento muito mais próximo do que tive antes”.