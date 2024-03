Kate Middleton: os melhores memes após a polêmica foto editada pela princesa

Kate Middleton continua a ser destaque nas notícias ao redor do mundo, especialmente no Reino Unido. A princesa de Gales ficou mais de dois meses sem ser vista após passar por uma cirurgia abdominal em janeiro passado, da qual o Palácio de Kensington não ofereceu muitos detalhes, gerando dúvidas e mistérios.

Meme após situação embaraçosa

Dias atrás, uma foto de Kate Middleton foi publicada em diferentes plataformas de mídia social. Nela, a esposa do príncipe William aparecia dentro de um veículo com sua mãe, embora haja quem duvide de sua veracidade e afirme que não é realmente ela. Além disso, outra foto foi compartilhada pela própria Kate há alguns dias, na qual pode ser vista a princesa na companhia de seus três filhos, em comemoração ao Dia das Mães, que no Reino Unido é celebrado no quarto domingo da Quaresma.

Pouco depois de a fotografia ter sido compartilhada, muitos notaram que incluía várias edições, visíveis nas sombras e nas extremidades dos protagonistas, entre outros detalhes.

As redes sociais ecoaram toda a situação

Diante da controvérsia causada, as principais agências de notícias internacionais retiraram a imagem, e as redes oficiais do Palácio de Kensington emitiram um comunicado assinado pela própria Kate Middleton, reconhecendo ter editado o cartão postal e pedindo desculpas.

Como não poderia deixar de ser, toda essa situação causou um grande rebuliço nas redes sociais, com dezenas de comentários a respeito e centenas de memes. Através de X, as publicações foram organizadas em threads e é altamente recomendável para entender os pontos mais básicos e a cronologia da história.