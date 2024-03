Casa Branca fala sobre a polêmica da foto editada de Kate Middleton

A controvérsia em torno do escândalo da foto editada da princesa Kate Middleton foi discutida na terça-feira pela Casa Branca nos Estados Unidos.

O assunto foi abordado por Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca, durante uma coletiva de imprensa na qual um jornalista perguntou se o governo dos Estados Unidos havia alterado fotografias do presidente Joe Biden ou de outros altos funcionários.

A secretária de imprensa não pôde evitar relacionar a pergunta sobre a edição de fotos com a polêmica do ‘retoque’ que Kate Middleton fez na imagem que publicou no último domingo, então, de acordo com o portal britânico The Mirror, a secretária perguntou novamente ao jornalista: “A Casa Branca já alterou digitalmente fotografias do presidente?”.

Ela continuou dizendo que “Digitalmente alteradas? Eu diria que não. Por que nós iríamos alterar fotos digitalmente? Você está nos comparando com o que está acontecendo no Reino Unido? O que a monarquia tem a ver conosco? Não, isso não é algo que fazemos aqui”.

Outro repórter insistiu no tema da Princesa de Gales e perguntou à funcionária: "O Presidente tem alguma ideia sobre a controvérsia que envolve Kate Middleton? É algo que ele tem acompanhado? Ele está preocupado com isso?".

Jean-Pierre não quis responder a essas outras perguntas e apenas afirmou que a Casa Branca deseja à princesa Kate uma "rápida recuperação".

Por que é tão importante o assunto da foto de Kate Middleton para perguntar à Casa Branca?

Kate Middleton na foto da polêmica edição

A edição da foto de Kate Middleton como uma figura proeminente na realeza britânica coloca em destaque a possibilidade de as autoridades alterarem imagens, ocultando a autenticidade em nome do direito à informação. Por isso, os jornalistas não hesitaram em questionar a representante da Casa Branca sobre a edição de fotos.

Não é o mesmo uma pessoa comum editar suas fotos familiares, do que um alto funcionário fazê-lo, e menos ainda se esse funcionário ou funcionária publicar essas imagens, seja em suas redes sociais ou perante os meios de comunicação.

No caso de Kate, o tema vai além de uma simples foto de família devido ao contexto em que ela se encontra atualmente, ou seja, ninguém a viu desde 17 de janeiro, quando foi operada, então muitos se perguntam se ela está bem e onde está, outros vão ao extremo e fazem comentários duvidando se ela está viva.

A Princesa de Gales não é uma cidadã comum, seu estado de saúde é determinante por ser uma figura chave na monarquia britânica, daí a polêmica sobre a foto, ou seja, por que não se mostrar como está atualmente? Há algo errado?

Outro aspecto a destacar é que, assim como se edita a aparência de alguém, muitas pessoas ficam com dúvidas se há quem seria capaz de modificar outros aspectos relevantes de uma imagem, alterando informações governamentais ou do Estado.