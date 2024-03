Apesar de não estar com ela, Ryan Gosling teve um gesto romântico com sua esposa que passou despercebido

Ryan Gosling está em alta desde os últimos prêmios Oscar de 2024, onde apresentou sua música “I’m Just Ken” e despertou risos e suspiros entre todos.

Sobre tudo isso, com um gesto romântico que teve com sua esposa, Eva Mendes. Chamou a atenção internacional que o casal não desfilou pelo tapete vermelho como costumam fazer as celebridades e, em vez da atriz, ele apareceu com sua irmã.

Ryan Gosling era Ken aos 42 anos Instagram Warner Bros

No entanto, embora para alguns possa parecer que significa crise entre os dois, a realidade é que tem sido uma norma em seu relacionamento por um tempo, pois eles não fazem esse tipo de aparição juntos em seus eventos.

O gesto romântico que teve com sua esposa

O protagonista de Barbie quis fazer uma homenagem a Eva Mendes na gala de alguma forma e conseguiu da maneira mais especial de todas.

Durante a apresentação da icônica música do filme, na qual ele cantou e dançou usando um terno rosa, Ryan Gosling beijou o colar com a inicial “E” ao finalizar a música diante das câmeras da transmissão, o que tem despertado reações positivas na internet.

A intérprete de "Hitch, Especialista em Sedução" estava na gala e até publicou fotos nos bastidores, apoiando seu "homem" neste momento tão importante para ele.

No Instagram, ela compartilhou um vídeo em que ela está na porta do camarim com uma jaqueta jeans, uma saia jeans e um boné preto: "Sempre ao lado do meu homem", ela escreveu.

Mais tarde, ele disse: “Levou o Ken para os Oscar, RG. Agora venha para casa, temos que colocar as crianças na cama”, na legenda da foto, desencadeando risos entre os fãs deste casal que parece ser um dos mais sólidos de Hollywood.