Oscar 2024: Veja os momentos mais comentados da premiação!

A noite do último domingo, 10 de março, foi marcada pelas festividades da maior premiação do cinema internacional. A cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar 2024 chamou atenção com vencedores inusitados, momentos de tensão e até mesmo performances inesperadas.

Quer saber quais foram os momentos mais comentados da noite? A gente te conta.

Cãozinho Messi marca presença na premiação

Considerado uma das maiores estrelas e uma das presenças mais aguardadas da noite, o cachorro Messi esteve presente na plateia para acompanhar a premiação. Com direito a visual de gala, Messi chegou até mesmo a ser citado na abertura da premiação e pode ser visto celebrando algumas conquistas da noite.

O querido Messi aplaudindo no #Oscar2024 !pic.twitter.com/ta2jGpcm7C — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) March 11, 2024

Momentos de tensão

Em determinado momento da cerimônia de abertura, o apresentador do Oscar, Jimmy Kimmel não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada na Academia ao criticar a falta de indicações ao filme Barbie.

Diante da reação do público ele também não perdeu tempo e apontou que os culpados pela falta de indicação eram justamente alguns daqueles que estavam aplaudindo sua fala.

Peladão!

Um dos momentos que mais arrancaram risadas do público foi a presença de John Cena completamente nu no palco da premiação. O ator e lutador apareceu sendo coberto somente pelo envelope contendo o nome do vencedor de uma das categorias da premiação em referência ao Oscar de 1974, quando um corredor pelado fez sua passagem pelo palco.

WTF IS JOHN CENA DOING ??!? pic.twitter.com/j098cHFBKO — juju 💰 (@ayeejuju) March 11, 2024

Com direito a presença de Slash, Ryan Gosling arrasa com “I’m Just Ken”

Um dos momentos mais comentados, e esperados, pelo público foi a possível apresentação de “I’m Just Ken”, uma das canções do filme Barbie que se tornou icônica na voz de Ryan Gosling, intérprete do boneco.

Em determinado momento o ator, trajando um terno pink, começou sua performance em meio a plateia e tomou o palco com uma coreografia poderosa que teve direito a presença dos atores Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans, que também eram... Ken!

Entre jogos de luzes, câmeras e movimentações quem surpreendeu ao participar da parte final da apresentação foi Slash, o lendário guitarrista do Guns N’ Roses que mandou um solo impecável.

🚨 Performance COMPLETA de I'm Just Ken com Ryan Gosling e os outros Ken no #Oscars pic.twitter.com/HMqfwZHvd7 — Séries Brasil (@SeriesBrasil) March 11, 2024

Vestido rasgado!

E para fechar, uma das “consequências” da apresentação de Gosling afetou diretamente a vencedora do prêmio de Melhor Atriz. Após subir ao palco para agradecer a estatueta, a atriz Emma Stone pediu para que não olhassem para suas costas pois, aparentemente, ela rasgou seu vestido Louis Vuitton durante a apresentação de Ryan Gosling, que foi seu parceiro de cena no premiado “La La Land”.

Confira os vencedores da premiação: OSCAR 2024: Oppenheimer é o grande vencedor da noite, com sete estatuetas