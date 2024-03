O que há dentro das sacolas de presente que os indicados ao Oscar 2024 recebem?

Com a cerimônia do Oscar ao virar da esquina, é o momento perfeito para mergulhar em uma das partes mais luxuosas de todo o evento: as sacolas de presentes. Embora não exista uma sacola oficial do Oscar, há sacolas de presentes famosas entregues a todos os indicados à direção e atuação.

A Distinctive Assets, a empresa por trás deste saco de presentes, já revelou o que espera pelos nomeados deste ano. O artigo mais econômico na bolsa é uma amostra de Poppi, a bebida pré-biótica com baixas calorias e açúcar, avaliada em US$9. Se isso não te impressiona, espera para ver o resto da lista.

“Everyone Wins”, os sacos de presentes do Oscar

29 dos presentes valem menos de US$100. Isso inclui um Cubo Mágico, um dispositivo Bagceit e US$65 em comida para animais de estimação “crua, desidratada, orgânica e não transgênica”. Além disso, um “açúcar vegetal florestal derivado da água de bordo feito em Quebec”, avaliado em US$1000.

Também há um banho de som privativo com um diapasão, antioxidantes e uma consulta de sono privada. Uma sessão de microperfuração por US$10 mil. Também está incluído um show privado do “mentalista das estrelas” Carl Christman, que inclui magia, leitura da mente e hipnose, avaliado em US$25 mil.

Além disso, um “gerenciamento de projetos complementares no próximo projeto de reforma ou desde o início do indicado” de US$25 mil da Maison Construction. O presente mais caro vem do Chalet Zermatt Peak, uma estadia privada de três noites em um chalé de esqui suíço para o indicado e até nove convidados, avaliado em US$50 mil.

As 5 categorias importantes

Os presentes de 61 marcas totalizam a impressionante quantia de US$178.410,29. Estritamente falando, é menos um saco de presentes e mais uma mala de presentes. Lash Fary, o fundador da Distinctive Assets, está neste negócio há 25 anos e esta é uma de suas grandes iniciativas.

Este ano, as sacolas incluem uma variedade de produtos, desde comida para animais de estimação até grelhadores de infravermelhos e cosméticos de luxo. Fary explica que sua empresa conecta marcas com pessoas famosas e eventos de alto perfil em busca de parcerias publicitárias e patrocínios.