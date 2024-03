Dua Lipa visitou sua escola primária e emocionou todos os alunos

Dua Lipa causa furor ao fazer parte do filme Barbie Dua Lipa causa furor ao fazer parte do filme Barbie

Sem dúvida, desde sua incursão musical com seu álbum de estreia em 2017, Dua Lipa se tornou uma das principais expoentes musicais em todo o planeta, o que a mantém muito ocupada e sem muito tempo para passar em sua Londres natal.

Aproveitando que nos últimos dias esteve temporariamente na capital da Inglaterra para ser uma das principais vencedoras na recente edição dos Brit Awards 2024 (ganhou o prêmio de Melhor Artista Pop), a cantora e também modelo visitou de surpresa a escola primária onde deu os primeiros passos escolares.

Emoção dos alunos do sexto ano

Numa atividade planejada pelo programa da BBC Radio 1, ‘Breakfast with Greg James’, Dua Lipa surpreendeu os alunos do sexto ano, com cerca de 10 anos, gerando grande emoção na sala de aula ao fazer uma aparição: “Por favor, deem as boas-vindas à turma 6, ou melhor, deem as boas-vindas novamente à turma 6 para Dua Lipa”, disse o apresentador do programa, Greg James.

Antes de interagir com os alunos, a estrela pop compartilhou alguns minutos com um dos diretores da instituição acadêmica para relembrar, graças a um trabalho audiovisual interno, uma performance teatral de Lipa quando ela era apenas uma criança e com certeza, não passava pela sua cabeça o quão famosa ela se tornaria em tão pouco tempo.

“Olá pessoal!”, exclamou entre risos diante do olhar surpreso dos rapazes que não podiam acreditar na presença da intérprete de ‘Dance the Night’ e ‘Houdini’. Não demorou muito para que o vídeo publicado na rede social, Instagram, se tornasse uma tendência.

É importante notar que até agora, apenas foi divulgado o vídeo resumo de 3 minutos e 14 segundos e nos próximos dias, será possível desfrutar de mais detalhes sobre tudo o que aconteceu na visita de Dua Lipa, por meio de um programa mais completo na BBC Radio 1 e todas as suas plataformas digitais.