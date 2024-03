Assim seria a máquina do tempo de Trunks se fosse um personagem real de Dragon Ball

O engenho mais uma vez se fez presente na imaginação do ilustrador chileno, Salvamakoto. Em um de seus criativos Fan Arts, o designer conseguiu algo incomum: transformar um objeto de Dragon Ball Z em um personagem real. O resultado é simplesmente maravilhoso.

Salvamakoto, em colaboração com seus colegas @jero0601 e @blujul, pegou todos os detalhes da máquina do tempo com a qual Trunks viaja para o passado e a transformou em um dos Guerreiros Z.

O personagem está longe de se parecer com um dos lutadores de Dragon Ball. Ele se parece mais com um personagem dos Thundercats, mas não podemos negar que, por ser a máquina do tempo criada por Bulma, ele seria um dos importantes integrantes das aventuras de Akira Toriyama.

"Fizemos uma transmissão ao vivo no Instagram com @jero0601 e @blujul, com o tema de criar personagens inspirados em objetos inanimados. Neste caso, escolhemos a máquina do tempo de Trunks como base. Eu decidi representar exploradores do espaço chegando a um lugar desconhecido", disse Salvamakoto em sua postagem nas redes sociais.

A máquina do tempo usada por Trunks no anime e mangá Dragon Ball Z é um dispositivo fundamental na trama e desempenha um papel crucial na história.

Trunks, filho de Vegeta e Bulma, viaja de um futuro apocalíptico para advertir os Guerreiros Z sobre as ameaças que se aproximam por parte de dois androides (Número 17 e Número 18).

O jovem guerreiro usa a máquina do tempo para viajar ao passado e buscar a ajuda de Goku e seus amigos para lutar contra os androides. No meio do caminho, surgem ameaças maiores, como a do perigoso bioandroide chamado Cell.

A mesma máquina do tempo, e Trunks, reaparecem em Dragon Ball Super, durante o arco de Goku Black.