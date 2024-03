'Sem Querer Querendo': quem serão os protagonistas da série biográfica de Chaves?

Recentemente, foi revelado que Max trará para a tela a história de Roberto Gómez Bolaños, um dos atores mais reconhecidos do México que conseguiu conquistar o coração da audiência através de suas diversas produções.

Este novo filme se chamará ‘Sem Querer Querendo’, e irá focar na história de um homem que sacrificou tudo para ser amado e reconhecido, tornando-se ao longo do tempo uma das figuras mais reconhecidas no mundo do entretenimento.

Os atores que participarão em “Sem Querer Querendo”, a série biográfica de Chaves.

Pablo Cruz Roberto - Gómez Bolaños

Cruz será o ator encarregado de dar vida ao ‘Chaves’ em sua série biográfica. Graças à sua experiência anterior nesse tipo de produção, o famoso contribuirá com seu talento e dedicação ao papel de Roberto Gómez Bolaños, onde serão mostradas as diversas fases de sua vida e carreira.

Paulina Dávila - Florinda Meza

A famosa atriz poderia ser a encarregada de interpretar Florinda Meza, a esposa de 'Chaves', destacando a importância que teve em sua vida, tanto profissional quanto pessoal, um dos aspectos mais destacados da série seria seu relacionamento amoroso. Embora, no momento, sua participação não tenha sido confirmada.

Andrea Noli - Angelines González Fernández

A famosa terá a oportunidade de dar vida a Angelines González, conhecida pelo papel de ‘A Bruxa do 71’ em ‘Chaves’, um dos personagens mais queridos e destacados da série.

Miguel Islas - Ramón Valdés

Miguel terá a oportunidade de interpretar Ramón Valdés, que foi reconhecido por seu papel de ‘Seu Madruga’. O ator irá demonstrar sua relação com Chaves e os outros personagens da série.

Arturo Barba - Rubén Aguirre

Outro dos personagens icônicos de 'Chaves', sem dúvida, foi 'Professor Girafales', interpretado por Rubén Aguirre, e agora Barba será quem dará vida ao reconhecido professor da vizinhança, mas desta vez mostrará o relacionamento que ele teve com os outros atores.

Karina Gidi - Maria Antonieta de las Nieves

A famosa conhecida por seu papel de 'La Chilindrina' será reencarnada pela atriz Karina Gidi, que mostrará sua relação com Chaves e sua contribuição para o sucesso da série.

Eugenio Bartilotti - Enrique Segoviano

O ator poderia interpretar uma das figuras importantes na vida e carreira de Chaves, Enrique Segoviano. Na série, será explorado um pouco dos conflitos e sua relação com Roberto Gómez Bolaños. Por enquanto, o personagem ainda não está confirmado.

Juan Lecanda - Carlos Villagrán

Embora não esteja oficialmente confirmado, dizem que o ator poderia ser quem interpreta Carlos Villagrán, conhecido por seu papel de ‘Kiko’.