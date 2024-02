Zendaya e outras estrelas aparecem na primeira lista de apresentadores do Oscar 2024

Entre os apresentadores do Oscar 2024 estão nomes reconhecidos e queridos pelo público, como Zendaya, cuja carreira parece não parar de crescer, ou o amado por todos Al Pacino. Desde vencedores anteriores do Oscar até estrelas em ascensão, a lista é uma mistura diversificada que promete uma noite cheia de glamour e emoção.

Com os tão esperados Oscar 2024 ao virar da esquina, a emoção está no auge e os amantes do cinema de todo o mundo estão ansiosos. No próximo dia 10 de março, Hollywood se reunirá para celebrar o melhor do cinema, e os nomes de alguns dos apresentadores que darão brilho à cerimônia já foram revelados.

Oscar 2024: os apresentadores e tudo o que se sabe sobre a cerimônia

Entre os apresentadores estão quatro vencedores do ano passado em categorias de atuação: Brendan Fraser por ‘The Whale’, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis por ‘Everything Everywhere All at Once’. Além disso, há nomes de peso na indústria cinematográfica.

Mahershala Ali, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Sam Rockwell, Nicolas Cage, Al Pacino e Michelle Pfeiffer são alguns dos mencionados. A presença de Zendaya, uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood atualmente, adiciona um toque de juventude e frescor à lista de apresentadores.

Seu rápido ascenso na indústria do entretenimento a tornou uma figura icônica, e sua participação no Oscar certamente será um dos momentos mais aguardados da noite. Além dos apresentadores, a cerimônia contará com performances musicais de alto nível, como já se tornou costume na noite.

Tudo o que se espera do Oscar 2024

Este ano, Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish e Finneas O'Connell, Scott George, os Osage Singers, Ryan Gosling e Mark Ronson estão programados para interpretar as canções originais indicadas ao Oscar. O espetáculo promete ser uma experiência inesquecível, com momentos emocionantes e cheios de talento.

A 96ª edição dos prêmios da Academia será transmitida ao vivo pela ABC a partir do Dolby Theatre em Los Angeles, Califórnia. Além da transmissão televisiva, os espectadores também poderão acompanhar a cerimônia através de vários serviços de streaming, garantindo que ninguém perca a ação nesta noite tão especial para o cinema.