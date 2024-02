TFN antigo T1419, anuncia sua separação

Neste dia 29 de fevereiro, o grupo TFN (antes chamado T1419), que se refere a ‘Try For New’, composto por NOA, KEVIN, GUNWOO, SIAN, LEO, ON, ZERO, KAIRI e KIO, sendo quatro membros de origem japonesa e cinco coreanos, anunciou a sua separação.

O grupo fez sua estreia na Coreia do Sul sob o nome de T1419 em 11 de janeiro de 2021 com o álbum ‘BEFORE SUNRISE Part. 1′, que inclui as músicas ‘Butt Out’ e ‘ASURABALBALTA’. Apenas alguns meses depois, eles lançaram ‘BEFORE SUNRISE Part. 2′ com as músicas ‘EXIT’ e ‘DRACULA’ e posteriormente lançaram os singles ‘FLEX’ e ‘Get the bomb’, incluídos em ‘BEFORE SUNRISE Part. 3′.

TFN. / Foto: Cortesia (MLD Entertainment)

Por outro lado, em 2022 eles lançaram seu primeiro álbum de estúdio ‘OUR TEEN:BLUE SIDE’ e depois lançaram o single ‘When The Sun Goes Down’ e foi a primeira vez que cantaram em espanhol, surpreendendo seus EDELWEISS, como é conhecido seu fandom. Meses depois, eles compartilharam o EP ‘BEFORE SUNRISE Part. 4′, que inclui cinco músicas no total.

Os meses passaram e lançaram o single ‘Mirage’, em seguida lançaram seu segundo EP japonês ‘OUR TEEN: YELLOW SIDE’, que chegou um ano após o álbum japonês com o qual estrearam. E em agosto de 2023, revelaram o que foi seu último single ‘ICE CREAM’.

TFN antes T1419, anuncia sua separação

No entanto, três anos após sua estreia, TFN (antes chamado de T1419), anunciou sua separação. A triste notícia foi divulgada por meio de um comunicado oficial publicado na plataforma Weverse, “Saudações da MLD Entertainment. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer sinceramente a todos os Edelweiss que amaram e apoiaram o TFN”.

"Depois de uma longa discussão e considerações sobre o futuro de cada membro, TFN e nossa empresa decidimos coletivamente encerrar nosso contrato exclusivo. O contrato exclusivo da TFN, os artistas de nossa empresa, será encerrado em 29 de fevereiro, e todas as plataformas e serviços relacionados encerrarão operações sequencialmente."

TFN. / Foto: Cortesia (MLD Entertainment)

“Agradecemos sinceramente mais uma vez a todos os Edelweiss e fãs que apoiaram a TFN, e pedimos que continuem a oferecer apoio e amor a todos os membros que agora embarcaram em novos começos em diferentes campos. Agradecemos aos nossos nove artistas que sempre deram o seu melhor como artistas da MLD Entertainment e apoiaremos sinceramente os novos começos de todos os membros. Obrigado”, compartilhou MLD Entertainment.