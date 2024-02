Luta dos famosos: Após briga em programa de TV, Diego Alemão desafia Kleber Bambam a ‘sair na porrada’ no ringue

Após o fiasco esportivo, e o sucesso financeiro, da luta entre Kleber Bambam e Popó, o ex-BBB volta a chamar a atenção na mídia após um entrevero com o também ex-bbb Diego Alemão.

Os brothers se desentenderam e armaram um barraco nos bastidores do Programa do João, apresentado pelo filho de Fausto Silva, segundo o colunista Gabriel Perline.

De acordo com o colunista, Bambam foi convidado para falar no programa sobre sua luta com Popó e o ‘nocaute’ que recebeu com pouco mais de 30 minutos de luta, mas o que o ex-BBB não esperava era que o desafeto Diego Alemão fosse entrar no palco para provocá-lo.

Os dois ex-BBBs sempre tiveram uma péssima relação e as provocações de Alemão foram o estopim para que Bambam perdesse a calma e partisse para cima do adversário, quebrando equipamentos de gravação.

Aos berros, Diego Alemão chamou o oponente para resolverem suas diferenças no ringue, assim como ele fez com Arcelino Popó, em uma jogada que parece mais marketing do que uma briga real.

Marketing ou não, Bambam deixou os estúdios xingando a todos, não sem antes pegar os cartões de memória onde estava gravada a confusão que ocorreu nos estúdios. Bambam não confirmou que vai aceitar um novo desafio de boxe, após a surra que levou de Popó, mas seu advogado garantiu à produção da Band que ele irá devolver os cartões de memória.