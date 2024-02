Guia do Oscar 2024: tudo o que precisa saber sobre a cerimônia da Academia para este ano

Estatuetas do Oscar nos bastidores do Oscar em Los Angeles em 26 de fevereiro de 2017. As indicações para o Oscar de 2024 foram anunciadas na terça-feira, 23 de janeiro Matt Sayles/Invision/AP - arquivo (Matt Sayles/Matt Sayles/Invision/AP)

A temporada de premiações no mundo do entretenimento está prestes a terminar, quando os Oscars ocorrerem neste domingo, 10 de março. A 96ª edição dos Prêmios da Academia poderá ser uma consagração para ‘Oppenheimer’, que lidera com 13 indicações, embora outros filmes, como ‘Barbie’, ‘Killers of the Flower Moon’ (Os Assassinos da Lua) e ‘Poor Things’ (Pobres Criaturas), também prometam lutar nesta temporada.

No Teatro Dolby, em Los Angeles, as estrelas e figuras influentes da indústria se reunirão para a mais recente edição do que é considerado por muitos especialistas como o prêmio mais importante da indústria do entretenimento. A cerimônia começará às 19h em Nova York (00h GMT), uma hora antes do habitual, e será transmitida ao vivo pela ABC nos Estados Unidos e pela TNT na América Latina.

Tudo o que precisa saber sobre a edição de 2024 do Prémio Oscar

Seguindo a tradição, os vencedores do ano passado nas categorias de atuação voltarão para apresentar prêmios, incluindo Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. A academia também anunciou que os co-protagonistas de 'Scarface', Michelle Pfeiffer e Al Pacino, também entregarão prêmios. Outras celebridades que aparecerão no palco do Dolby incluem Zendaya, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell e Luptia Nyong’o. Mais nomes serão revelados à medida que a cerimônia se aproxima.

O anfitrião da cerimônia será o apresentador e comediante Jimmy Kimmel, como já foi relatado. Esta será a quarta vez que Kimmel assume a posição, igualando figuras como Whoopi Goldberg e Jack Lemmon. “Sempre sonhei em ser anfitrião do Oscar exatamente quatro vezes”, disse Kimmel.

Exceto pelo início uma hora antes, esta cerimônia não terá grandes mudanças em relação ao protocolo planejado. Todos os prêmios serão transmitidos ao vivo (embora os prêmios honorários permaneçam separados no Governors Awards, não televisionados, que já foram entregues em janeiro). A academia anunciou recentemente a criação do prêmio de melhor elenco, mas esse troféu não será entregue até o Oscar de 2026.

Quanto às plataformas de streaming, o programa estará disponível em ABC.com e no aplicativo ABC com uma assinatura. Também poderá ser visto nos Estados Unidos através de serviços como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV e FuboTV.