Nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, o grupo de k-pop VAV, composto por Ziu, Lou, Jacob, Ayno, Ace e St.Van, anunciou que encerraram seu contrato exclusivo com a agência de entretenimento Ateam.

Foi em novembro de 2015 quando o grupo VAV fez sua estreia com o miniálbum ‘Under the Moonlight’, que inclui um total de 4 faixas, três delas são músicas normais e uma delas é uma versão instrumental.

E após oito anos, em junho de 2023, o VAV lançou seu sétimo miniálbum intitulado ‘Subcönscióus’.

VAV anuncia show, como parte da turnê ‘Subcönscióus’. / Foto: Cortesia

O grupo de k-pop VAV se separa

Após vários meses em turnê com esse material fonográfico, foi na quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, que, por meio de um comunicado oficial divulgado pela agência de entretenimento Ateam, foi anunciada a separação do grupo VAV.

A empresa Ateam compartilhou: “Depois de muita discussão, VAV e Ateam chegaram a um acordo para rescindir o contrato exclusivo do grupo. Gostaríamos de expressar nosso agradecimento aos membros do VAV por seu compromisso dedicado como artistas de nossa agência, e continuaremos apoiando as atividades de cada um dos membros no futuro.”

O grupo de k-pop VAV se separa. / Foto: Cortesia (Ateam)

Deve-se notar que, com isso, o contrato exclusivo que os seis membros do VAV (Ziu, Lou, Jacob, Ayno, Ace e St.Van) tinham com a agência Ateam chegou ao fim. Por outro lado, ainda não se sabe se o grupo se mudará para outra empresa ou se este é o fim do VAV como sexteto.

Assista à entrevista com o VAV: