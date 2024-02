Gostaria de morar na famosa mansão de Freddy Mercury? Este é o valor milionário que o próximo dono deve pagar

É uma das casas mais visitadas do planeta porque lá morou Freddie Mercury, vocalista da banda Queen. Localizada no bairro de Kensington, fica Garden Lodge, uma casa da qual muitos só conhecem sua parede externa com mais de dois metros de altura, projetada para preservar a privacidade do cantor.

O artista comprou a casa em 1980 e estabeleceu sua residência lá, também foi lá que faleceu em 1991 devido a uma broncopneumonia complicada pelo HIV. A casa do artista nunca foi aberta ao público, mas após a morte de Mercury, uma de suas amigas íntimas, Mary Austin, herdou a casa e a transformou em sua residência por mais de trinta anos.

Aos 72 anos, a amiga íntima de Freddie Mercury colocou à venda a propriedade com um enorme passado histórico. Na última venda relacionada ao artista, mais de 50 milhões de euros foram arrecadados vendendo seus pertences.

Parte dos benefícios foram doados para o Mercury Phoenix Trust e para a fundação Elton John contra o HIV. Segundo a jornalista Sarah Rappapor, para a 'Bloomberg News', sua amiga Mary Austin estava com Freddie Mercury no dia em que ele comprou a casa.

O cantor se apaixonou pela "quietude e paz" que havia em toda a casa e a comprou no mesmo dia. Freddie procurava um refúgio em Londres, um lugar onde pudesse criar sua música e trabalhar em paz, longe do assédio midiático.

Por quanto dinheiro a mansão será vendida?

Mary Austin herdou a propriedade e a manteve praticamente intacta nos mais de 30 anos em que viveu lá. “Eu trabalhei na casa com ele e para ele. Sempre será dele. Era o seu sonho. Era a sua visão”, afirma. Após o leilão, a casa está vazia e pronta para a venda.