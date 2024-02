Camila Parker e o detalhe inesperado de seu visual na missa de Constantino da Grécia

Camila Parker emergiu como líder da realeza britânica em meio aos problemas de saúde enfrentados por seus membros, como o câncer do Rei Charles III e a cirurgia à qual Kate Middleton foi submetida, mantendo-a afastada dos eventos reais e causando interrupções nas aparições do príncipe William.

É por isso que a rainha consorte compareceu sozinha à cerimônia de homenagem a Constantino da Grécia realizada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, um ano após a morte do irmão da rainha Sofia.

Na reunião estiveram presentes várias personalidades reais como o rei emérito Juan Carlos, o rei Felipe VI, a rainha Letizia, além de Camila Parker, que compareceu em representação de seu marido Charles III.

O visual que contou com um detalhe

A Rainha Camila tornou-se uma peça importante na coroa britânica e um apoio incondicional para Charles III, que está tirando uma pausa para se submeter aos tratamentos necessários para superar o câncer.

Parker tornou-se a anfitriã da homenagem e não hesitou em fazer uma piscadela ao rei através do seu visual. A grande aposta real foi um conjunto de alfaiataria composto por saia midi e casaco justo que apresentava um dos estampados favoritos do rei Charles, o padrão de riscas diplomáticas; ela acrescentou-lhe o toque feminino.

O estampado de listras diplomáticas é um clássico do rei Charles, que ele tem usado desde jovem e, como se pode saber, é um design que ele acha confortável, favorecedor e que costuma usar tanto em ocasiões especiais quanto no dia a dia. No entanto, o detalhe na cor não foi escolhido apenas pelo filho da rainha Isabel, mas o azul marinho foi estrategicamente selecionado pela rainha como parte de sua homenagem a Constantino.

Para adicionar ainda mais elegância ao seu visual, Camilla acrescentou um chapéu de plumas de Philip Treacy, que ela já mostrou em outras ocasiões, uma mini bolsa da Chanel em azul marinho, seus sapatos favoritos em preto da Eliot Zed e broches vintage da Van Cleef & Arpels.

Para o grande momento das casas reais, esperava-se que o príncipe William estivesse presente com um discurso em homenagem ao falecido rei, no entanto, ele não compareceu devido a “problemas pessoais”.