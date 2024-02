Adeus HBO! Aqui estão as melhores séries e filmes que você encontrará, agora no MAX

Desde terça-feira, 27 de fevereiro, a HBO Max, um serviço de streaming que transmitiu séries, filmes, concertos e até a Champions League mudou seu nome para MAX, com o objetivo de oferecer uma melhor experiência ao usuário com um produto superior. Esta é a nova marca da Warner Bros. Discovery, que busca ampliar seu público com conteúdos de outras propriedades e novas produções através de uma interface fácil de navegar e um amplo catálogo para todos os gostos.

É importante destacar que se já tinha uma assinatura do HBO Max, esta será válida para usar o MAX, só precisará baixar o novo aplicativo (MAX) pois não poderá acessar o anterior. Pode ser que se atualize automaticamente, dependendo do sistema operacional e do dispositivo.

Com a sua assinatura, você terá acesso a 37 mil horas de conteúdo, como a plataforma promete. Isso inclui produções Max Originals, Discovery, Home & Health, Cartoon Network, DC, Discovery Kids, adult swim, Investigation Discovery, a Champions League e Wizarding World.

Séries e filmes que recomendamos

Sucession

A série foca na família Roy, proprietários do conglomerado global de mídia e entretenimento Waystar RoyCo, e sua luta pelo controle da empresa em meio à incerteza sobre a saúde do patriarca da família. Brian Cox interpretou o patriarca da família Logan Roy.

Succession Max (Max)

Fronteiras do Universo

Esta série segue a órfã Lyra enquanto procura por um amigo desaparecido e descobre um complô de sequestro relacionado a uma substância cósmica invisível chamada Dust.

The Nevers

Nos últimos anos do reinado da Rainha Vitória, Londres é abalada por um evento sobrenatural que concede a certas pessoas, principalmente mulheres, habilidades anormais. Mas não importa seus "dons" particulares, todos os que pertencem a essa nova classe baixa estão em grave perigo. Cabe à viúva ágil Amalia True e ao brilhante jovem inventor Penance Adair proteger e abrigar esses talentosos "órfãos".

The Nevers Max

Game of Thrones

Um dos maiores sucessos na plataforma. Situada em um mundo de fantasia medieval de Westeros e Essos, a série segue a luta de várias casas nobres pelo controle do Trono de Ferro e dos Sete Reinos. A trama está repleta de intriga política, traições e batalhas épicas, tudo enquanto enfrentam a ameaça dos Caminhantes Brancos. Com personagens como os Stark, Lannister e Targaryen, a série explora tramas complexas de poder ao longo de oito temporadas, culminando em uma batalha final pelo destino de Westeros.

House of the Dragon

House of the Dragon nos transporta quase dois séculos de volta na história de Westeros, para um momento em que a Casa Targaryen ostentava seu máximo poder. A série se inicia durante o reinado do rei Viserys I, o quinto monarca da dinastia Targaryen. Ela se concentra na questão de sua sucessão e nos eventos que se desencadeiam após nomear sua filha, Rhaenyra, como herdeira, um título que nenhuma mulher havia ostentado antes na história da casa.

Milly Alcock HBO Max

Filmes premiados

Duna

Dirigido por Denis Villeneuve, esta adaptação do icônico romance de ficção científica de Frank Herbert tem sido muito aclamada. A trama segue Paul Atreides, que se torna líder de sua família em um futuro distante onde as casas nobres competem pelo controle de Arrakis, um planeta desértico. Arrakis é crucial devido a uma especiaria chamada "melange", vital para a navegação interestelar e o império galáctico. O filme explora temas de poder, traição e política enquanto Paul luta pelo controle de Arrakis. Com uma trama complexa e personagens memoráveis, "Duna" analisa temas como ecologia e religião.

King Richard: Criando Campeãs

Esta é mais do que um filme biográfico esportivo. Will Smith interpreta Richard Williams, pai de Venus e Serena Williams, duas das atletas mais extraordinárias de todos os tempos. Richard atuou como treinador delas quando eram crianças, mas além de ensinar as melhores técnicas de tênis, ele lhes incutiu o valor da perseverança, coragem, gratidão e humildade para serem as melhores.

King Richard: Criando Campeãs Max (Max)

Spencer

Dirigida por Pablo Larraín e estrelada por Kristen Stewart como a Princesa Diana, o filme centra-se num fim de semana durante o Natal de 1991 na propriedade de Sandringham, Norfolk. Enquanto Diana lida com seu casamento em crise com o Príncipe Charles e se sente aprisionada na família real britânica, ela enfrenta uma batalha para manter a sanidade diante das expectativas reais que a levaram a questionar sua própria identidade. Oferece um olhar íntimo sobre as lutas pessoais de Diana e sua busca pela liberdade.

Nasce Uma Estrela

A história de Jackson Maine, um músico de country em declínio devido ao seu vício, interpretado por Bradley Cooper, que conhece Ally, uma talentosa cantora insegura, interpretada por Lady Gaga. Jackson fica cativado pelo talento de Ally e a ajuda a lançar sua carreira musical. No entanto, à medida que ela começa a ter mais sucesso, sua relação enfrenta desafios devido aos problemas pessoais de Jackson e ao peso da fama.