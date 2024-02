10 melhores séries eróticas de todos os tempos que você deve assistir com seu parceiro na cama

Game of Thrones Facebook

As séries de televisão mais sensuais são aquelas que têm seu conteúdo classificado como ‘R’ mais do que o habitual. Quando se fala de conteúdo sexual, não significa que são guiadas por esse fato, algumas são divertidas e até mesmo de qualidade, mas têm um conteúdo mais adulto do que o visto em outras séries.

As melhores séries eróticas para assistir no mundo do streaming

Da mesma forma, eles usam o conteúdo sexual a favor da história para avançar, tornando-a mais exigente de assistir. Nesse sentido, o site Diezminutos compilou uma lista das séries e produções mais sensuais que podem ser vistas nas diferentes plataformas de streaming.

Game of Thrones: é uma das melhores séries de televisão de todos os tempos. Possui uma qualidade e elenco excepcionais. Além disso, é baseada na obra ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’ de George RR Martin. As diferentes temporadas apresentaram várias cenas de nudez.

Outlander: é uma produção que abrange o romance homônimo de Diana Gabaldon. É uma série fantástica que mostra a luta, a perseverança e a força de vontade, tudo isso com um belo pano de fundo.

Shameless: trata-se de uma família disfuncional em que o pai é alcoólatra e a mãe foi embora há anos, cabendo agora à sua filha mais velha, Fiona, cuidar de seus irmãos mais novos. Não é um espetáculo para todos.

Spartacus: é um drama americano inspirado em um lutador trácio, Espártaco, que foi o líder dos escravos contrários à República Romana.

Skins - Juventude à Flor da Pele: foi uma série que teve grande sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos devido ao seu alto conteúdo sexual. Com um total de 61 episódios, a série foca na luta de um grupo de jovens com famílias disfuncionais.

Californication: trata de um escritor que tenta conciliar sua carreira, seu relacionamento com sua filha e sua ex-namorada, além de seu apetite por mulheres. É uma série de comédia sexual com um roteiro brilhante.

Master of Sex: é um drama que trata dos pioneiros da ciência da sexualidade humana, cujas pesquisas deram início à revolução sexual.

Girls: é uma série de 6 temporadas que apresenta representações de sexo e estupro. É um grupo de amigas empoderadas, aspirantes e inseguras em relação à vida.

The Girlfriend Experience: é a história de uma estagiária de Direito que trabalha como prostituta. É uma série dirigida por Lodge Kerrigan e Amy Seimetz e produzida por Steven Soderbergh.