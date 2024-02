Revelado o surpreendente plano de Meghan Markle para se reconciliar com Kate Middleton

Eles revelam o plano surpreendente de Meghan Markle para se reconciliar com Kate Middleton Meghan busca uma reaproximação com a família após as doenças do rei Charles III e Kate (Instagram: @meghanmarkle__duchess / @theroyalfamily / @_kate_middleton_royal)

Para ninguém que seja fã da realeza, não é segredo a rivalidade entre Meghan Markle e Kate Middleton, situação que gerou uma divisão na Família Real e a fragmentou.

Mas a doença da Princesa de Gales que a levou a ser operada e hospitalizada por quase 15 dias e o diagnóstico de câncer do Rei Charles III, fez com que os Duques de Sussex buscassem uma aproximação familiar.

Meios de comunicação do Reino Unido que seguem os passos da monarquia britânica asseguram que a Duquesa de Sussex tem um plano para fazer as pazes e alcançar a reconciliação com sua cunhada.

Destaca o portal Terra, que a rivalidade entre cunhadas poderia chegar ao fim, já que a ex-atriz tem um plano para garantir a reconciliação delas.

Como é o plano de Meghan Markle

Fontes próximas ao Palácio de Buckingham falaram com o jornal The Mirror, que garante que a recente aproximação de Meghan foi feita através de uma ligação telefônica.

Nessa ligação, a Duquesa de Sussex perguntou sobre a saúde de Kate após passar por uma cirurgia abdominal e ficar 15 dias no hospital.

Além disso, o Príncipe Harry declarou em uma entrevista para a BBC News sobre sua relação com a Família Real. “Qualquer doença une as famílias”, disse.

Outra fonte próxima aos duques informou que, apesar de Meghan não ter ido visitar seu pai junto com seu marido depois de saber o diagnóstico de sua doença, ela o incentivou a permanecer unido à sua família.

Até garantem que o plano de Meghan Markle inclui que seu marido, o Príncipe Harry, retorne a trabalhar como Duque de Sussex, se o pai dele pedir.

Segundo o The Mirror, esta abordagem poderia ser a primeira parte do plano de Meghan Markle para se reconciliar com sua cunhada Kate Middleton.

"Meghan dá o primeiro passo para a reconciliação com Kate após seu desentendimento", destacou a fonte.

Portanto, este plano engenhoso poderia restabelecer a harmonia na família, bem como mudar o rumo dos acontecimentos da Família Real.