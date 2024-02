Brasileira é presa na Inglaterra após ser acusada de perseguir o cantor Harry Styles

Uma brasileira de 35 anos está presa na Inglaterra e respondendo judicialmente por perseguir o cantor Harry Styles. Segundo informações, Myra Carvalho foi detida pela polícia britânica no final de janeiro.

Conforme publicado pelo Splash UOL, a brasileira viajou para Londres em dezembro e ficou hospedada em um albergue localizado em Earls Court, região oeste da cidade. Ao que tudo indica, a família da mulher, e até mesmo seu companheiro que permaneceu no Brasil, não sabiam sobre a viagem.

Ao longo de um mês, a brasileira teria sido responsável por enviar mais de 8000 cartas ao cantor, entre as quais algumas eram manuscritas, outras digitais e alguns chegavam até mesmo a serem cartões de casamento.

Entenda o caso

Diante da quantidade de cartas enviadas por Myra, foi realizada uma denúncia de “assédio que equivale a perseguição”, culminando da prisão da brasileira. O cantor teria ficado alarmado com a situação e as cartas teriam interferido de forma negativa nas atividades cotidianas dele.

Na última terça-feira, dia 20 de fevereiro, a brasileira participou de uma audiência por videochamada na prisão feminina de HMP Bronzefield, onde segue presa até o momento. Os pais da jovem teriam participado da audiência e se emocionaram ao ver a filha.

Responsável pela defesa de Myra, a advogada Clementine Simon alegou ao tribunal que a jovem estava sofrendo de um “episódio maníaco”, e levantou questões sobre a capacidade da mulher de responder judicialmente pelo caso.

Durante a audiência, a brasileira apenas confirmou seu nome e não fez nenhum tipo de apelo ao tribunal. Diante do ocorrido, a juíza Karim Ezzat determinou que o caso será novamente apresentado no mesmo tribunal no dia 19 de abril.

