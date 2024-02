40 anos após a famosa foto da Playboy, Claudia Ohana concorda em posar nua novamente

Quarenta anos após a icônica foto de nu frontal da Playboy onde exibia a fartura de pelos em sua região genital, imagem que virou meme por décadas a fio, a atriz Claudia Ohana concordou em posar nua novamente

Na edição de domingo da Van Magazine, novamente Claudia vai aparecer completamente nua, mas ela evitou dar spoiler sobre os detalhes das fotos (e da depilação) que pretende apresentar ao seu público.

“Sinto uma relação com o corpo muito tranquila, muito liberal, porque minha mãe é artista também, fui criada de uma forma muito livre. Sem censura, viajamos com os amigos da minha mãe e tomávamos banho na praia, todos nus”, disse.

A famosa foto pelada da atriz foi publicada em 1984 na versão americana da Playboy e fez tanto sucesso que foi replicada na revista brasileira também, causando furor nacional. Por décadas a atriz foi interpelada em programas de entrevista sobre as fotos e os motivos de sua opção estética íntima.

“No contrato estava escrito que eles poderiam vender para qualquer lugar durante determinado tempo. Não fazia televisão aqui no Brasil, fazia mais cinema. Só que comecei a fazer uma novela um ano depois de fazer as fotos. Simplesmente, eles venderam as fotos e saiu”, explicou Claudia no programa do Fábio Porchat.