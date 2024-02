Shakira transforma suas lágrimas em diamantes com seu novo álbum “Las mujeres ya no lloran”

Tudo está pronto para o lançamento do novo álbum de Shakira, que será o décimo segundo de sua discografia e o primeiro de 2024, após 7 anos sem lançar nada. Como ela mesma confessou, é graças à sua “matilha de lobas” que ela conseguiu ver isso se concretizar.

"Meu novo álbum, que chega em 22 de março, não foi criado sozinha, mas sim com todos vocês e com minha matilha de lobas que estiveram lá me acompanhando em cada passo", A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência", escreveu a artista de 47 anos em seu perfil do Instagram.

“Las mujeres ya no lloran” é o título que a barranquillera deu ao seu novo álbum, composto por 16 músicas, metade das quais são temas que ela acumulou ao longo dos anos, como “TQG” com Karol G ou “Te felicito” com Rauw Alejandro.

O sucesso dessas músicas tem uma cobertura mundial e a artista já adiantou que em breve pode anunciar uma turnê que percorrerá o globo terrestre.

"Mulheres já não choram" é lançado com quatro capas diferentes inspiradas em diamantes, cada uma em uma variante exclusiva de vinil colorido com um significado diferente. "Cada pedra representa um atributo", explicou a intérprete de outros sucessos musicais como "Pés Descalços" ou "Inevitable".

As capas dos álbuns

O significado das capas não está diretamente ligado ao que um gemólogo (especialista em estudar os tipos de pedras e seus valores) poderia explicar, no entanto, Shakira ofereceu o que, em sua opinião, significa cada cor desta singular pedra preciosa:

A esmeralda - confiança

O rubi - a paixão

A safira - a vulnerabilidade

O diamante - a força e a resiliência

O certo é que, com este novo lançamento do qual não se pode duvidar que será um grande sucesso, Shakira conseguiu o que só a música pode proporcionar: fazer catarse, expressar suas emoções e experiências dos últimos anos.