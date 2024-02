Após as apurações dos desfiles das escolas de samba que ocorreram na última terça-feira (13) em São Paulo e quarta-feira (14) no Rio de Janeiro, Mocidade Alegre e Unidos do Viradouro foram as campeãs do grupo Especial em seus respectivos estados.

Enquanto a Mocidade, escola localizada no bairro do Limão, na Zona Norte de SP levou o bicampeonato e seu 12º título ao todo, a Viradouro, da cidade de Niterói (RJ), levantou sua terceira taça na história.

Mas você sabe quais são as escolas de samba que mais ganharam títulos em SP e RJ? Veja a lista completa.

São Paulo

Segundo dados do g1, os títulos em São Paulo são contabilizados desde 1965, com a Vai-Vai, oitava colocada neste ano, sendo a maior vencedora do estado, com 15 títulos no total. Já a Mocidade Alegre, campeã nos últimos dois anos, vem logo atrás, com 12 títulos. Veja o ranking completo:

LEIA TAMBÉM: Burger King causa polêmica em propaganda com Kid Bengala: “Não cabe na boca”

1. Vai-Vai - 15 títulos;

2. Mocidade Alegre - 12 títulos;

3. Nenê de Vila Matilde - 11 títulos;

4. Camisa Verde e Branco - 9 títulos;

5. Rosas de Ouro - 7 títulos;

6. Gaviões da Fiel - 4 títulos;

7. Império da Casa Verde - 3 títulos;

8. Unidos do Peruche - 3 títulos;

9. Acadêmicos do Tatuapé - 2 títulos;

10. Mancha Verde - 2 títulos;

11. X-9 Paulistana - 2 títulos;

12. Águia de Ouro - 1 título.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a primeira competição entre as escolas de samba aconteceu em 1932, tendo mais escolas campeãs ao longo dos anos do que em SP. A maior campeã do Grupo Especial atualmente é a Portela, com 22 títulos, mas que acabou em quinto lugar em 2024. Viradouro, campeã deste ano, possui apenas três troféus. Veja a lista: