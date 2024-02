O filme mais emocionante na Netflix: irá tocar o fundo do seu coração e te fará chorar desde o início

Para os amantes de filmes românticos, chegou uma nova recomendação que pretende emocionar até às lágrimas os milhões de assinantes da Netflix. Trata-se de ‘Ainda Estou Aqui’, uma produção protagonizada pela reconhecida atriz Joe King e Kyle Allen.

O filme mais romântico

O filme aterrizou no gigante catálogo da Netflix em 2022, mas continua sendo um dos favoritos dos fãs do gênero romântico.

A sinopse oficial do filme revela que: “Depois de perder o amor de sua vida em um trágico acidente, uma adolescente desolada começa a acreditar que ele está enviando sinais do além”.

Mais em detalhes, a protagonista, Tessa, é uma jovem apaixonada por fotografia e se apaixona perdidamente por Skylar, um jovem exemplar. À medida que se conhecem, ambos conseguem estabelecer uma grande conexão. No entanto, o jovem falece em um terrível acidente de trânsito, enquanto Tessa sofre lesões e nunca consegue se recuperar da perda de seu amado.

História de amor e tragédias

Portanto, o amor que ela sente por ele não termina aí, pois ao longo do filme da Netflix, a protagonista começa a experimentar circunstâncias incomuns que a levam a pensar que seu namorado está tentando se comunicar com ela do além. Embora os personagens sejam um pouco básicos, graças aos seus diálogos profundos, eles conseguem se conectar facilmente com o público.

É uma grande produção que mostra dois jovens totalmente vulneráveis enfrentando dificuldades ao longo da história. O elenco é composto por Joe King e Kyle Allen, além de Kim Dickens e John Ortiz. Dirigido e produzido por Arie Posin, Robbie Brenner e Andrew Deane.