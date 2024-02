O filme mais emocionante da Netflix: dura menos de 2 horas e vai te emocionar até às lágrimas

Os filmes de esperança e amor têm se posicionado como alguns dos favoritos da Netflix, a mensagem de superação é algo que enche os corações dos milhões de assinantes. Nesse sentido, “O que de verdade importa” se posicionou no gigante do streaming como uma história que pretende fazer chorar.

“O que de verdade importa” se tornou uma história cheia de amor e esperança e tem sido um grande sucesso na Netflix

O filme “O que de verdade importa” trouxe esperança além de sua mensagem em 2017, mais de 3 milhões de pessoas compareceram aos cinemas para assistir à inspiradora história de amor e cheia de esperança. A arrecadação do longa-metragem conseguiu superar mais de US$ 12 milhões, que foram doados integralmente às ONGs associadas que ajudam crianças doentes e em situação vulnerável.

O filme foi avaliado pela crítica em todo o mundo, apesar de não ser baseado em uma história real, as opiniões e teorias sobre o final surgiram em toda a internet, buscando o final mais satisfatório para essa bela história. "O que de verdade importa" é uma história perfeita para aqueles que desejam viver uma experiência bonita e chorar muito, além disso, está disponível na Netflix.

É um filme estrelado por Oliver Jackson-Cohen e Jonathan Pryce

Alec Bailey é um homem que leva uma vida despreocupada, um Don Juan viciado em jogos, que trabalha em uma loja, sem um futuro real. A vida de Alec muda drasticamente quando seu tio Raymond propõe pagar todas as suas dívidas com a única condição de sair do país.

"Depois de atingir o fundo do poço, um engenheiro aceita se mudar com um tio que não sabia que tinha, que insiste que sua habilidade de consertar coisas não se limita apenas a aparelhos", revela a sinopse oficial na Netflix.

O filme conta com um elenco de grandes atores, composto por Oliver Jackson-Cohen como Alec Bailey, Jonathan Pryce como Raymond Heacock, Camilla Luddington como Cecilia, Jorge Garcia como Padre Malloy e Adrian G. Griffiths como Tom.