“Não é ela”: Katy Perry impressiona com anúncio e novo visual, pois afirmam que “parece outra pessoa”

Katy Perry afastou-se dos microfones há alguns anos, tempo em que aproveitou para formar sua família ao lado do ator Orlando Bloom e também dar as boas-vindas à sua filha Daisy Dove, que tem três anos.

Durante este tempo, ele se encarregou de aparecer nas diferentes temporadas do programa American Idol, onde atuava como treinador, mas aparentemente decidiu deixar essa fase para trás.

A intérprete divulgou a notícia no ‘Jimmy Kimmel Live!’, mas foi a sua aparência física que recebeu comentários negativos ao perceber como ela está diferente.

Afirmam que ela não parece ela

Katy Perry, de 39 anos, divulgou a notícia de sua saída do renomado programa musical, mas explicou suas razões para deixá-lo. Parece que a famosa está tentando iniciar uma nova fase para retomar sua carreira como cantora.

"Adoro o programa, mas quero sair e ver o mundo, talvez lançar nova música", disse.

Para a grande noite, Perry apareceu com um vestido preto cortado com detalhes de borboletas, que deixa parte de seu abdômen à mostra. Além disso, ela exibiu seu novo corte ao usar seu cabelo preso junto com uma franja extra curta acima das sobrancelhas.

No entanto, as críticas não demoraram a surgir, pois diferentes internautas rejeitaram a maquiagem aplicada à diva, considerando que a fazia parecer "envelhecida" e "piorada".

Além disso, eles explicaram como as fitas adesivas em seus seios deixavam marcas e também em sua roupa íntima branca, mencionando que isso diminuía a elegância.

"Esta maquiagem é MUITO anos 90 e realmente não a está favorecendo", "Parece um elfo", "Foi maquiada e vestida pelo seu pior inimigo", "Não parece ela", "Calcinhas brancas com um vestido preto", "As fitas adesivas estão visíveis", "Ela era minha namorada antes. Ainda está bonita, mas aqui sua maquiagem está terrível", "O que aconteceu com a Katy? Ela parece diferente", foram alguns comentários.

Apesar das duras críticas, seus fãs ficaram emocionados ao saber que ela deseja retomar sua música novamente. Lembremos que Perry continua sendo a primeira mulher e a segunda artista (após Michael Jackson) a colocar cinco músicas do mesmo álbum no topo do Hot 100, com “Teenage Dream” de 2010: “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Firework”, “E.T.” e “Last Friday Night (T.G.I.F.)”.