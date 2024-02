“Assim é o triunfo”: Sophie Turner posa publicamente com seu namorado e ele recebe muitos elogios

Sophie Turner tem estado sob os holofotes nos últimos meses após sua separação de Joe Jonas e a polêmica em torno da custódia de seus filhos, o que levou o membro dos Jonas Brothers a ser duramente criticado por afastar suas filhas de sua mãe.

Todos as críticas caíram sobre o cantor, a quem até apontaram como o culpado pela separação e o acusaram de tê-la enganado. Agora, mais de um se arrependeu de tê-lo apontado ao ver como a atriz tem mostrado seu novo parceiro com orgulho.

Turner foi vista várias vezes com o aristocrata Peregrine "Perry" Pearson e depois de publicar um post no seu perfil do Instagram onde aparecem vestidos para esquiar (embora não se vejam os seus rostos), finalmente fizeram a sua primeira aparição pública.

A foto de Sophie Turner com seu novo namorado

Sophie Turner e Peregrine Pearson já não escondem seu relacionamento e posaram juntos no evento de Stanley Zhu para celebrar o ano do dragão. Ambos pareciam muito felizes e irradiaram beleza e elegância.

No postal, você pode ver Sophie usando um conjunto de seda cinza composto por um top de ombros e uma saia longa, mostrando seu abdômen de aço. Por sua vez, Pearson vestiu um terno de veludo preto.

Peregrine é um aristocrata britânico de 29 anos, herdeiro do quarto visconde Cowdray e em setembro, ele se separou da princesa Maria Olímpia da Grécia e Dinamarca, que é afilhada do rei Charles.

O novo parceiro da atriz de 'Game of Thrones' recebeu todos os elogios e até o compararam com Joe, considerando que o aristocrata é muito mais bonito e elegante do que o ator, e até zombaram mencionando que Peregrine é mais alto do que ela, ao contrário de Jonas.

“Ambos são britânicos e ambos são da nobreza 😂 graças a Deus ele é mais alto do que ela”, “E ainda por cima mais alto do que ela, Rainha”, “Coroado”, “A rainha do norte não merece menos do que um visconde”, “Assim se vê a vitória”, “Ele parece feliz e muito bonito, então se é isso que ele quer, com todo o poder”, “Isso sim é um homem”, foram alguns dos comentários.