Taylor Swift vende seu avião particular em meio a drama de rastreamento de voos

Taylor Swift vendeu um de seus jatos particulares após a notícia de que ela está exigindo que as pessoas parem de rastrear seus voos. A cantora separou-se de seu Dassault Falcon 900, registrado anteriormente sob a SATA LLC, e agora está registrado em uma empresa baseada no Missouri.

O jato, anteriormente registrado sob a SATA LLC, empresa vinculada à Taylor Swift Productions, agora pertence a uma empresa do Missouri. A transação ocorreu em 30 de janeiro, conforme confirmado pelo site da Federal Aviation Authority.

A venda do avião deixa Swift com apenas um jato particular, o Dassault 7X. Embora não tenham sido divulgados os detalhes financeiros da transação, um Dassault 900 novo custa cerca de US$ 44 milhões.

Polêmica ambiental

Embora tenha sido criticada por suas emissões de carbono devido ao uso frequente de jatos particulares, Swift tomou medidas para compensar seu impacto ambiental comprando créditos de carbono. No entanto, seu desejo de privacidade não a protegeu de escrutínio público.

A cantora enfrentou uma polêmica quando um estudante universitário, conhecido por rastrear voos de celebridades, compartilhou dados de voo de Swift nas redes sociais. A equipe legal de Swift interveio, enviando uma carta de cessação e desistência ao estudante.

O estudante defendeu suas ações, argumentando que as informações de voo são públicas e transparentes. Ele afirmou que não tinha a intenção de prejudicar Swift, apenas fornecer informações de interesse público.