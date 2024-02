Trabalhador da Marvel morre no set: o que causou o acidente?

Na terça-feira passada, 6 de fevereiro, foi divulgada a morte de um trabalhador da equipe de filmagem de uma série de televisão produzida pela Marvel, enquanto estava no set de filmagem em Los Angeles, conforme informado pela Disney.

Aparentemente, o indivíduo, cuja identidade ainda não foi revelada, estava realizando alguns trabalhos e acabou falecendo ao cair de uma viga elevada no Radford Studio Center na manhã de terça-feira, perdendo a vida como resultado. Seu trabalho estava focado na construção de equipamentos como andaimes, iluminação e cabos elétricos no set.

É importante ressaltar que, uma das coisas que foi enfatizada ao fornecer a informação é que no momento do acidente não estava sendo feita nenhuma gravação.

"Enviamos nossos sentimentos e mais sinceras condolências à sua família e amigos, e apoiamos totalmente a investigação das circunstâncias deste acidente", afirmou um comunicado da Marvel.

O que realmente aconteceu?

O fatídico acidente ocorreu em um momento em que a segurança nos ambientes de trabalho da indústria está sendo submetida a discussões polêmicas, especialmente após o incidente em que a diretora de fotografia morreu no set do filme ‘Rust’, onde Alec Baldwin ensaiava uma cena com ela em 2021. Este tema se tornou um ponto de debate contratual no ano passado durante a greve dos atores de Hollywood.

É importante mencionar que o acidente ocorreu no set de ‘Wonder Man’, uma nova série de super-heróis da Marvel estrelada por Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley, que interpreta novamente Trevor Slattery do filme ‘Homem de Ferro 3′.