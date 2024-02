“Sou gorda, bissexual e acabei de vencer um câncer”, diz Preta Gil em Salvador

Retornando ao Carnaval após passar por um ano complicado com a separação e a descoberta do câncer, a cantora Preta Gil emocionou os fãs que se divertiam no Expresso 2222, em Salvador, ao falar sobre sua doença.

“Vou dizer para vocês quem eu sou. Sou Preta Maria, tenho 49 anos. Sou uma mulher gorda, bissexual, tenho uma neta de 8 anos. Acabei de vencer um câncer! Estou muito feliz de estar aqui, quero saber quem são vocês”, disse ela para o público, que aplaudiu.

Preta recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em 10 de janeiro e passou praticamente todo o ano de 2023 em tratamento com quimioterapia. Além da doença, a cantora enfrentou um ruidoso divórcio do marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem foi casada por 10 anos.

Em dezembro, ela ainda teve que se submeter a uma cirurgia e reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia, quando fez uma postagem e comemorou ter vencido a doença. “Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial”, postou.

Restabelecida e plena, a cantora curtiu os últimos dias do Carnaval em um camarote no circuito Barra-Ondina, em Salvador, com muita alegria.

“Primeiro dia de Carnaval concluído! Felicidade é o resumo de tudo. O amor de vocês me curou e segue me completando todos os dias”, disse a artista.