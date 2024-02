“É beijo de amigo”: Caio Castro lasca beijão em Alinne Rosa em cima do trio elétrico

Aproveitando o Carnaval de Salvador, o ator Caio Castro desfilou em cima do trio elétrico de Alinne Rosa e na madrugada desta segunda-feira foi filmado dando um beijão na boca da cantora, enquanto ela cantava a música “Pense em mim”.

No vídeo, Alinne aparece cantando e dançando com o ator e de repente pinta um clima diferente e ele tenta dar um beijo na boca dela, que se desvencilha, enquanto os fãs gritam. Aí ela se aproxima e dá um beijo na boca de Caio Castro.

Para quem imaginava que iria rolar um romance ali, Alinne já deixou claro logo após que “é beijo de amigo”. Alinne disse aos fãs que acompanhavam o desfile que os dois são amigos há dez anos e depois continuaram dançando juntos enquanto a música rolava no trio elétrico.

🚨FAMOSOS: Caio Castro dá beijão em Alinne Rosa em trio de Salvador, mas nega romance: “Amigos há 10 anos”.



pic.twitter.com/yNndhJ0wbg — CHOQUEI (@choquei) February 12, 2024

Caio e Alinne se conhecem desde 2014 e ele sempre faz questão de prestigiar os trios elétricos onde a amiga canta durante o Carnaval de Salvador. O ator terminou em janeiro passado o namoro que mantinha com a influenciadora digital Daiane de Paula e teoricamente estaria disponível para um romance.

Ontem foi a terceira apresentação de Aline em Salvador no Carnaval deste ano. Neste ano, ela usou um modelo inspirado em um dragão, uma menção ao signo dela no horóscopo chinês feito à mão com lâminas de acetato com um body e botas enfeitadas com 20 mil cristais.