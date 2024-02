Brad Pitt não era ''volátil'' no set, garante fonte, dizendo que diretor quer "chamar atenção"

Uma fonte da indústria está contestando as lembranças do diretor Edward Zwick sobre trabalhar com Brad Pitt. Contrariando as afirmações de Zwick em seu próximo livro de memórias, a fonte afirma que Pitt, que estrelou o filme 'Lendas da Paixão', não era o "volátil" do set.

Zwick descreve Pitt como "volátil quando irritado" em seu livro. Ele relata confrontos com Pitt sobre a direção de sua personagem, mas também destaca a capacidade de Pitt de se comprometer e se reconciliar após os desentendimentos.

Críticas à narrativa do diretor

Uma fonte da indústria considera a caracterização de Zwick "triste", argumentando que ele busca atenção ao falar mal de Pitt e outros, enquanto ele próprio teve comportamentos que perturbaram o elenco e a equipe de produção.

Embora representantes de Zwick e Pitt ainda não tenham respondido aos pedidos de comentário, a controvérsia em torno das memórias do diretor levanta questões sobre as dinâmicas nos bastidores de Hollywood.