Namorado de Selena Gomez indigna com seu “bizarro” senso de humor

O amor acontece de formas misteriosas, quando menos se espera e com quem menos se esperava. E Selena Gomez e Benny Blanco têm sido exemplo disso.

A cantora teve uma lista interessante de relacionamentos amorosos, que incluiu os homens mais cobiçados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner e Nial Horan. No entanto, ela mesma disse que nenhum deles foi realmente o que ela esperava. Depois de afirmar que queria dar um tempo para parar de se pressionar a ter um parceiro, em dezembro de 2023 ela surpreendeu com a notícia de que tinha encontrado um amor incondicional no produtor musical Benny Blanco.

“Ele é absolutamente tudo para o meu coração. Ele tem sido a melhor coisa que me aconteceu. Fim... Ele continua sendo melhor do que qualquer pessoa com quem eu já estive. Fatos”, escreveu a ex-estrela do Disney Channel.

Uma fonte exclusiva revelou à revista ‘US Weekly’ que “Selena não se sentia tão feliz com ninguém com quem havia saído em muito tempo. Selena e Benny estão verdadeiramente apaixonados e, embora ela tenha mantido em segredo a maioria das pessoas com quem saiu, com Benny ela não podia esperar para revelar que estavam juntos”.

Embora na realidade se tenha relatado que eles estão saindo há mais de seis meses, foi recentemente que o casal tem sido visto publicamente em vários eventos e saídas do dia a dia. Desde então, o produtor se tornou "o mais odiado" pelos fãs de Selena, que afirmam "ele não é para ela".

Criticado pelo seu “estranho” senso de humor nas redes

Benny Blanco Instagram (Instagram)

Embora Benny seja amplamente reconhecido na indústria musical, parece que o conteúdo de suas redes sociais está sendo muito questionado por internautas que o acusam de ter “um senso de humor bizarro”.

Além da música, o produtor se dedicou à culinária, lançando seu próprio livro, ‘Open Wide’. Nas suas redes sociais, ele costuma compartilhar vídeos em que prepara refeições fáceis junto com seus amigos, adicionando uma boa dose de irreverência que parece não ser tão engraçada para alguns.

“Se eu fosse a Selena, estaria bastante envergonhada”; “realmente não sei o que a Selena vê nele”; “isso foi a coisa mais nojenta e estranha que já vi na minha vida”; “ugh, esse cara não é engraçado de jeito nenhum”; “que sujeito desagradável, o que a Selena viu nele?”; “de verdade, como isso pode parecer engraçado para a Selena?”, expressam internautas.

Isso sim, a própria Selena costuma deixar comentários nos vídeos de Benny deixando claro que ela gosta dele do jeito que ele é e que isso é tudo o que importa.

Selena Gomez La cantante está muy enamorada de Benny Blanco (Instagram)

A que se dedica Benny Blanco?

Benny é um talentoso compositor e produtor que alcançou sucesso com alguns dos nomes mais importantes da música, como ‘Diamonds’ de Rihanna, ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ‘TiK ToK’ de Kesha, ‘Circus’ de Britney Spears, ‘Lonely’ de Justin Bieber e ‘Same Old Love’ de Selena Gomez.

Antes de se tornar o interesse romântico de Selena, eles já haviam sido colaboradores e amigos. Na verdade, ele tem créditos em alguns de seus sucessos, como ‘Single Soon’, ‘Kill’ ‘Em With Kindness’, ‘Same Old Love’ e sua colaboração com Cashmere Cat, ‘Trust Nobody’. A dupla também tem uma música com J Balvin e Tainy, ‘I Can’t Get Enough’.