A Netflix revelou todas as séries que chegarão à plataforma: isso é o que você pode esperar!

A Netflix começou o ano de 2024 com muita força, graças a produções como ‘Griselda’, onde Sofia Vergara mostrou todo o seu talento ao se transformar completamente em uma das mulheres mais temidas da máfia colombiana, ou ‘La sociedad de la nieve’, filme do diretor espanhol J.A. Bayona, que recebeu merecidas indicações na temporada de premiações pela narrativa que aborda o incidente real ocorrido nos Andes em 1972.

Agora, a plataforma revelou a lista completa de lançamentos que chegarão ao longo do ano e aqui te dizemos o que esperar de fevereiro a maio de 2024, entre novas séries e temporadas para que você se prepare.

Um Dia

Na Netflix em 8 de fevereiro

‘Um Dia’ é uma daquelas histórias com as quais você se apaixona, chora, sofre bastante e aprende grandes lições. Lançado em 2011 e baseado no livro de mesmo nome de David Nicholls, o filme nos conta a história de Dexter Mayhew (Jim Sturgess) e Emma Morley (Anne Hathaway) e o que eles vivem no mesmo dia por mais de 20 anos. Agora, os fãs estão aguardando sua versão em minissérie, que contará a mesma história, mas através de 14 episódios.

De acordo com a sinopse da Netflix, 'Um Dia' segue Emma e Dexter na noite de sua formatura, em 15 de julho de 1988. É nessa noite que os dois se conhecem e, na manhã seguinte, seguem caminhos separados. No entanto, o encontro deles acaba sendo muito mais complicado do que apenas aquela noite.

Cada episódio do drama romântico mostrará Emma e Dexter um ano mais velhos na mesma data fatídica. O elenco também inclui Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson, Toby Stephens e Essie Davis de The Babadook. Nicholls é o produtor executivo desta adaptação de seu romance mais vendido.

Bom dia, Verônica (Temporada 3)

Na Netflix em 14 de fevereiro

AlRawabi Escola para Garotas (Temporada 2)

Na Netflix em 15 de fevereiro

Batalha das Solteiras

Na Netflix em 15 de fevereiro

The Vince Staples Show

Na Netflix em 15 de fevereiro

Avatar: A Lenda de Aang

Na Netflix em fevereiro 22

“Água. Terra. Fogo. Ar.” Se você viu a versão animada na Nickelodeon, com certeza se lembra daquela introdução épica. Aang (Gordon Cormier) é um jovem pertencente aos Nômades do Ar (o último desse povo) que desperta para reivindicar seu destino: ser o próximo Avatar. Com a ajuda de seus novos amigos Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), irmãos e membros da Tribo da Água do Sul, ele embarcará em uma aventura fantástica cheia de ação para lutar contra o temível Senhor do Fogo Ozai (Daniel Dae Kim) e salvar o mundo. No entanto, no caminho ele enfrentará a ameaça do príncipe herdeiro Zuko (Dallas Liu). Esta é uma das séries mais esperadas do ano e, embora muitos ainda estejam céticos sobre o que esperar de uma produção de live action, a Netflix apostou tudo nela.

Supersexo

Na Netflix em 6 de março

O Problema dos 3 Corpos

Na Netflix em março de 2021

China, década de 1960. A fatídica decisão de uma jovem chega até o presente através do tempo e do espaço. Quando as leis da natureza se manifestam de forma inexplicável diante de seus olhos, um grupo de cientistas brilhantes trabalha com um detetive pouco convencional para enfrentar a maior ameaça na história da humanidade.

Antracite

Na Netflix em 10 de abril

A Família Upshaw (Parte 5)

No Netflix em 18 de abril

Bridgerton (Terceira Temporada)

Na Netflix, dia 16 de maio (Parte 1) e 13 de junho (Parte 2)

Se você tem esperado ansiosamente pela estreia da terceira temporada de Bridgerton, deve saber que a Netflix finalmente divulgou a data de retorno de seu bem-sucedido drama de época.

A terceira temporada da série de Shonda Rhimes vai se concentrar no romance de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), desviando-se da ordem estabelecida nos livros de Julia Quinn em que se baseia. Enquanto isso, Penélope terá que lidar com o fim de seu relacionamento com Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), que, de acordo com a descrição da Netflix, encontrou uma nova amiga em um lugar improvável. Com uma presença cada vez maior na alta sociedade, Penélope tem o desafio de manter em segredo sua identidade como Lady Whistledown.