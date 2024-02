Filme alemão indicado para Melhor Filme Internacional que ameaça os favoritos no Oscar

Enquanto ‘A Sociedade da Neve’ se tornou um dos filmes favoritos do público e recebeu merecidas indicações como ‘Melhor filme internacional/estrangeiro’ na temporada de premiações, as apostas indicam que o filme ‘Zona de Interesse’ será o vencedor do Oscar nessa categoria.

O filme em alemão, classificado como uma produção do Reino Unido, que foi filmado na Polônia, recebeu cinco indicações ao Prêmio da Academia, incluindo Melhor Filme. Também recebeu indicações para Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado para Jonathan Glazer, além de reconhecimentos para Melhor Longa-Metragem Internacional e Melhor Som.

Isso sim, nada está garantido, já que enquanto ‘A Sociedade da Neve’ ainda tem uma chance, existe outra produção alemã que ameaça a todas. Trata-se de ‘Sala de professores’ (cujo título original é ‘Das Lehrerzimmer’), que surpreendeu a todos.

Sala de Professores ameaça levar o Oscar de Melhor Filme Internacional

Sala de profesores O filme alemão pode ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional (Alamode Filmdistribution)

O drama do diretor Ilker Çatak entrou na lista dos indicados nessa categoria com razão justa. Ele conta a história de um conflito em uma escola que sai do controle. O foco está em uma jovem professora (Leonie Benesch) que quer resolver uma série de roubos em sua escola.

"Quando um dos seus alunos é suspeito de roubo, a professora Carla Nowak (Leonie Benesch - The Crown, Babylon Berlin) decide chegar ao fundo do assunto. Presa entre seus ideais e o sistema escolar, as consequências de suas ações ameaçam quebrá-la", diz a sinopse oficial.

Com Das Lehrerzimmer, Ilker Çatak demonstra que é o melhor trabalho de sua carreira como diretor até agora. Junto com o co-roteirista Johannes Duncker, ele consegue criar uma atmosfera ameaçadora dentro de um lugar que, de outra forma, seria sinônimo de segurança. Os críticos já a classificaram como um filme muito envolvente que consegue explorar uma série de perspectivas e emoções.

A protagonista do filme, a professora Carla Nowak, tenta fazer o melhor que pode pelos seus alunos e colegas, muitas vezes em contradição com seus próprios interesses, provavelmente acaba mais ferida do que qualquer outra pessoa, precisamente por sua falta de caráter.

Outros filmes que competirão contra ‘A Sociedade da Neve’ da Espanha, ‘Sala de profesores’ da Alemanha e ‘Zona de Interesse’ do Reino Unido são: ‘Folhas de Outono’, da Finlândia, ‘Beloved Cook’ da França, ‘Lo Capitano’ da Itália e ‘20 dias em Mariupol’, da Ucrânia.