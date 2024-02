Desde ‘A Sociedade da Neve’ até ‘Coquete’, isso foi o mais viral de janeiro

Diariamente, milhares de histórias são contadas nas redes sociais e muitas conseguem cativar a atenção da comunidade digital, fazendo com que se tornem virais e todos falem sobre elas.

O início do ano de 2024 foi marcado por várias tendências que tomaram conta completamente e que continuam em ascensão, mesmo que o mês tenha terminado.

A Sociedade da Neve

O filme do diretor Juan Antonio Bayona chegou à Netflix e rapidamente se tornou um dos mais assistidos. Essa história que narra os eventos antes, durante e depois do voo 571 da Força Aérea Uruguaia desencadeou uma infinidade de discussões no Twitter.

Muitos repetiram a mesma informação sobre comparações entre os sobreviventes e atores, que saturaram completamente as redes sociais. E até mesmo memes altamente questionados devido à delicadeza da história.

Pedro Pascal e seu beicinho

O ator Pedro Pascal estava indicado ao Globo de Ouro por ‘The Last Of Us’ na mesma categoria que seu colega da HBO, o ator Kieran Culkin da aclamada série ‘Succession’, e quando ganhou o prêmio de ‘Melhor Ator em Série Dramática’, enviou-lhe uma mensagem no palco.

“Fui indicado para um Globo de Ouro há cerca de 20 anos. Quando aquele momento passou, lembro-me de ter pensado: ‘Nunca mais estarei nesta sala’. Tudo bem, seja o que for. Mas, graças a ‘Succession’, estive aqui algumas vezes, foi agradável, mas mais ou menos aceitei que nunca subiria ao palco. Então, este é um bom momento. Chupa essa, Pedro. Desculpa, é meu.”

Pedro Pascal e seu momento deu origem a um dos primeiros memes da noite, ao fazer um bico pelas palavras do ator, mas dias depois veio a vingança, pois durante a premiação do Emmy, o protagonista de ‘The Last Of Us’ se vingou.

Ryan Gosling e sua reação no Critics Choice Awards

A música ‘I’m Just Ken’, na voz de Ryan Gosling, foi a vencedora de ‘Melhor Canção’ na vigésima nona edição do Critics Choice Awards. A música superou a favorita ‘What Was I Made For’, de Billie Eilish, que já havia ganhado o Globo de Ouro e faz parte da trilha sonora do filme ‘Barbie’.

Mas o anúncio da vitória trouxe uma reação do ator que dominou toda a internet com sua expressão de incredulidade, e desencadeou uma onda de memes nas redes sociais.

"Sou Kim Kardashian e obviamente..."

A socialite Kim Kardashian impulsionou outra tendência nas redes com um vídeo em que ela se apresenta e começa a mostrar suas extravagâncias.

O clipe não demorou a alcançar milhões de visualizações, então algumas pessoas de sua comunidade digital decidiram imitar o vídeo mostrando suas casas e pertences nas redes sociais.

"Eu vejo e eu quero"

Os vídeos de ‘Lo veo y lo quiero, porque soy una Bad Bitch’ dominaram as tendências da internet, especialmente no Instagram e no TikTok. A jovem Maryorit Cordova, criadora de conteúdo peruana, tornou-se a protagonista de um modelo retirado de um dos seus vídeos, no qual os utilizadores adicionam imagens com Maryorit em primeiro plano, com as suas expressões divertidas, cantando a música.

A maioria dos vídeos tem sido para mostrar alguns objetos caros que muitos desejam ter, como carros de luxo, celulares de alta gama e até comida, assim como pessoas que se destacam por sua aparência física.

Coquete

Coquette foi outra das primeiras tendências do ano, o termo está associado à moda vitoriana e tudo o que dela permaneceu ao longo do tempo, no entanto, nas redes sociais decidiram acompanhar com a definição, que ganha força a cada publicação, tudo o que pareça com um laço e também as cores pastel.

No entanto, outros decidiram aproveitar a tendência para fazer suas respectivas publicações com qualquer personagem e gerar qualquer interação nas redes sociais em uma competição sobre quem é o mais engenhoso.