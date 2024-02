Uma fortuna: O que Lionel Messi receberá por aparecer em um comercial do Super Bowl LVIII

Lionel Messi O argentino aparecerá no SB

Lionel Messi tem sido um fenômeno nos Estados Unidos, desde que se tornou jogador do Inter Miami no ano passado. Sua presença atraiu os olhos do mundo para o país, já que ele é reconhecido como um dos melhores jogadores de futebol da história.

Na verdade, ele é o jogador mais bem pago da MLS, pois possui um contrato que gira em torno de US$ 20 milhões, que inclui apenas o pagamento por ser membro da equipe americana.

Leo Messi revolucionou a MLS

No entanto, devido aos bônus de patrocinadores, que incluem um pagamento da Apple TV pelos direitos que possui com a liga, alcança uma faixa de 50 a 60 milhões de dólares, uma cifra histórica.

A sua chegada aos Estados Unidos tem favorecido em todos os sentidos o campeonato, mas também os patrocinadores que estão dispostos a pagar somas estratosféricas para terem o sul-americano.

Esse é o caso da NFL, pois no intervalo do Super Bowl LVIII, Lionel aparecerá em um comercial da cervejaria Michelob Ultra.

Lionel estará presente no Super Bowl em um comercial

A narrativa do anúncio terá Messi entrando em um bar, onde estará esperando uma cerveja gelada. Isso será contado em 60 segundos, mas o pagamento por isso será uma quantia importante.

Vale ressaltar que esta marca fechou recentemente um acordo com a Copa América 2024, para se tornar um dos patrocinadores oficiais.

Por esse motivo, a presença de Messi é um impulso para começar o caminho para o torneio de verão, na qual a Seleção da Argentina chegará como a atual campeã.

Por aparecer 60 segundos, Leo receberá uma quantia que gira em torno de US$ 14 milhões, por se tratar de um dos eventos mais importantes em termos de marketing.

Esta será a primeira vez que o argentino aparecerá no Super Bowl, por isso sua aparição será especial.