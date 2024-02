Não haverá último baile, Cristiano Ronaldo não jogará contra Messi

Cristiano Ronaldo não jogará contra Messi Captura de tela (Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

Os fãs de futebol não poderão testemunhar a última dança entre Cristiano Ronaldo e Messi. Na quarta-feira, 31 de janeiro, a menos de um dia para o jogo, o técnico do Al Nassr afirmou que ‘El Bicho’ não estará presente na partida contra o Inter de Miami.

Luis Castro confirmou em sua coletiva de imprensa: "Não veremos (Messi vs CR7), Ronaldo está na fase final de sua recuperação para se juntar ao grupo. Esperamos que nos próximos dias ele possa começar a trabalhar com a equipe e estará ausente do jogo", comentou.

As palavras partiram muitos corações que sonhavam em ver o argentino e o português se enfrentarem como nos velhos tempos. O maior artilheiro de 2023 sofreu uma lesão que resultou no adiamento de sua turnê pela China.

Qual é a lesão?

O 'Comandante' sofreu uma lesão muscular na panturrilha. O fator coloca em risco a possibilidade, em sua fase profissional, de voltarem a se enfrentar em um gramado e com uma expectativa tão grande após a polêmica dos prêmios Bola de Ouro e The Best.

Embora CR7 tenha publicado uma foto de seu estado físico, isso não passou de uma estratégia para aumentar o hype para esse confronto que preparava a pré-temporada para a liga Saudita e a MLS.