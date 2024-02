A Universal revelou detalhes do novo parque ‘Universal Epic Universe’

Em 2025, o Universal Orlando Resort revelará um momento decisivo no entretenimento dos parques temáticos com a estreia do seu parque temático mais ambicioso até agora: Universal Epic Universe. O Epic Universe apresentará um nível inigualável de imersão e inovação nos parques temáticos - transportando os visitantes para mundos expansivos com mais de 50 atrações impressionantes, entretenimento, experiências gastronômicas e lojas que se unem para criar uma aventura inesquecível que é nada menos que épica. A adição do quarto parque temático da Universal Orlando também transformará o premiado resort em um destino de férias de uma semana cheio das experiências mais fascinantes.

PARQUE CELESTIAL

Com jardins ondulantes, canais de água e trilhas para caminhar, Celestial Park transforma novamente o parque em um parque temático. Assim que os visitantes adentrarem o mundo criativo, embarcarão em uma jornada de descoberta, emoção e entusiasmo enquanto passeiam por jardins exuberantes localizados ao lado de águas cintilantes, cercados por uma impressionante arquitetura inspirada em elementos astronômicos e mitológicos. Aqui, os visitantes podem relaxar enquanto apreciam as vistas e os sons ao seu redor, embarcar em um cometa para uma emocionante aventura em uma montanha-russa, saborear deliciosas refeições, comprar produtos exclusivos para comemorar sua visita e muito mais.

Universal revela detalhes do novo parque ‘Universal Epic Universe’

PORTAIS PARA OUTROS MUNDOS EXTRAORDINÁRIOS

Além disso, Celestial Park será a porta de entrada para explorar os quatro mundos adicionais de Epic Universe, cada um dos quais dará vida a aventuras extraordinárias que vão além da imaginação dos visitantes. Através de um conjunto de majestosos portais que capturam a imaginação e a criatividade de cada mundo, os visitantes embarcarão em uma experiência transformadora enquanto viajam de Celestial Park para:

O Mundo Mágico de Harry Potter - Ministério da Magia , onde os visitantes descobrirão uma era diferente do mundo mágico em uma área completamente nova que combina a Paris mágica dos anos 20 dos filmes Animais Fantásticos da Warner Bros. Pictures com o icônico Ministério da Magia britânico da série Harry Potter;

SUPER NINTENDO WORLD , onde os visitantes entrarão no famoso tubo verde e descobrirão uma nova forma de jogar enquanto exploram os mundos de personagens queridos como Mario, Luigi, a Princesa Peach e Donkey Kong;

Como Treinar o Seu Dragão - Ilha de Berk , onde os visitantes podem voar com dragões em um mundo colorido cheio de aventuras vikings baseadas na popular franquia cinematográfica 'Como Treinar o Seu Dragão';

Universo Sombrio, onde os visitantes encontrarão de tudo, desde os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein até a paisagem sombria onde os monstres vagam em um mundo de mitos e mistérios.

Atrações e experiências do Celestial Park

Aqui estão mais detalhes sobre algumas das outras maravilhas que os visitantes podem desfrutar enquanto exploram o Celestial Park:

Starfall Racers - uma montanha-russa de corrida de duplo lançamento que envia os visitantes voando pelos céus a bordo de pipas em uma corrida para ver quem é o mais rápido de todos. Alcançando velocidades de até 100 quilômetros por hora e alturas de até 40 metros ao longo de 1.524 metros de pista, Starfall Racers será a experiência de montanha-russa mais emocionante do Epic Universe com manobras únicas como o ‘Celestial Spin’, onde os dois veículos da montanha-russa realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram pelo ar, criando uma descarga de adrenalina ‘fora deste mundo’.

uma montanha-russa de corrida de duplo lançamento que envia os visitantes voando pelos céus a bordo de pipas em uma corrida para ver quem é o mais rápido de todos. Alcançando velocidades de até 100 quilômetros por hora e alturas de até 40 metros ao longo de 1.524 metros de pista, Starfall Racers será a experiência de montanha-russa mais emocionante do Epic Universe com manobras únicas como o ‘Celestial Spin’, onde os dois veículos da montanha-russa realizam um cruzamento invertido enquanto aceleram pelo ar, criando uma descarga de adrenalina ‘fora deste mundo’. Carrossel de Constelação - a grande peça central do Parque Celestial. Aqui, exploradores de todas as idades darão uma incrível volta a bordo de constelações que deslizam para frente, para trás (e até mesmo giram 360 graus) através da Via Láctea em uma dança coreografada de música e luz das estrelas.

- a grande peça central do Parque Celestial. Aqui, exploradores de todas as idades darão uma incrível volta a bordo de constelações que deslizam para frente, para trás (e até mesmo giram 360 graus) através da Via Láctea em uma dança coreografada de música e luz das estrelas. Astronômica - uma área interativa de jogos aquáticos que também funciona como uma rosa dos ventos gigante em direção às muitas maravilhas do Epic Universe, com fontes de cor azul cristalino que surgem e dançam ao redor dos visitantes;

uma área interativa de jogos aquáticos que também funciona como uma rosa dos ventos gigante em direção às muitas maravilhas do Epic Universe, com fontes de cor azul cristalino que surgem e dançam ao redor dos visitantes; Uma variedade de experiências gastronômicas únicas que vão desde restaurantes de serviço completo até lugares de serviço rápido que oferecem algo para cada paladar, incluindo Atlantic , um restaurante de serviço completo de ‘surf and turf’ (mar e terra) localizado dentro de um aquário vitoriano com vistas cativantes do Parque Celestial.

, um restaurante de serviço completo de ‘surf and turf’ (mar e terra) localizado dentro de um aquário vitoriano com vistas cativantes do Parque Celestial. ...e O Restaurante Pan-Asiático The Blue Dragon - onde os clientes embarcam numa viagem culinária pela Ásia enquanto desfrutam de comida autêntica chinesa, japonesa e tailandesa neste restaurante de serviço completo decorado com dragões de néon e lanternas etéreas. Outros lugares imperdíveis dentro do Parque Celestial incluem O Taverna The Oak & Star , onde os visitantes podem desfrutar de um delicioso churrasco, e A Pizzaria Moon , que servirá um delicioso menu com uma variedade de pizzas e mais.

onde os clientes embarcam numa viagem culinária pela Ásia enquanto desfrutam de comida autêntica chinesa, japonesa e tailandesa neste restaurante de serviço completo decorado com dragões de néon e lanternas etéreas. Outros lugares imperdíveis dentro do Parque Celestial incluem , onde os visitantes podem desfrutar de um delicioso churrasco, e , que servirá um delicioso menu com uma variedade de pizzas e mais. Localizações de varejo incrivelmente detalhadas, incluindo a Nintendo Super Star Store , onde os visitantes podem comprar uma variedade de produtos temáticos do SUPER NINTENDO WORLD; Moonship Chocolates & Celestial Sweets , onde os visitantes podem satisfazer seus desejos com uma seleção única de doces e muito mais.

, onde os visitantes podem comprar uma variedade de produtos temáticos do SUPER NINTENDO WORLD; , onde os visitantes podem satisfazer seus desejos com uma seleção única de doces e muito mais. Muito entretenimento emocionante, incluindo vários espetáculos de fontes nos sete acres de água do Parque Celestial, onde uma multidão de fontes balança, dança (e até atinge alturas de até 41 metros no ar) com música e iluminação interativa do dia até a noite.

E localizado dentro do Epic Universe, no final do Celestial Park, encontra-se o Universal Helios Grand Hotel, projetado para transportar os hóspedes para um mundo onde os céus e a terra se unem, com 500 quartos, vistas únicas e sua própria entrada exclusiva para o parque temático.

Além de elevar o nível de inovação nos parques temáticos, o Epic Universe é o mais recente desenvolvimento da Universal Destinations & Experiences para integrar a eficiência energética e práticas de construção sustentável, começando pelo design do novo e emocionante parque temático.

Nos próximos meses, mais detalhes sobre o Universal Epic Universe serão revelados, incluindo a estreia de um centro interativo no Universal CityWalk no final deste ano, que oferecerá uma prévia do novo parque temático. Para obter mais informações sobre o Universal Orlando Resort, visite www.UniversalOrlando.com e siga @universaldestinationslatino no Instagram.

