A série mais devastadora da Netflix que vai te abalar completamente e te fazer refletir sobre a vida

Há uma série da Netflix que promete fazer os assinantes chorarem a cada 5 minutos. Na imensidão do catálogo da plataforma de streaming, há algumas que prendem por seu poderoso impacto emocional. Trata-se de “After Life”, uma grande criação do gênio cômico Ricky Gervais, e que está disponível na Netflix.

É uma série que tem 3 temporadas e 18 episódios com duração de 27 a 29 minutos cada um, e promete mergulhar em um mar de lágrimas e emoções que os assinantes dificilmente conseguirão conter.

Desde a sua estreia na Netflix, em 8 de março de 2019, After Life tem conquistado milhões de corações e deixado os espectadores com um milhão de lágrimas. É uma série distinta por seu grande senso de humor negro, sarcástico e muito realista, a ponto de chegar à crueldade, e que tem os toques pessoais de Ricky Gervais, que conta a história hilária e usa a morte de sua esposa para falar de temas mais profundos, como a falta de autoestima, a dor do luto, a falta de propósito na vida e depositar nas parcerias a responsabilidade de ser feliz.

Sobre o que se trata?

After Life é uma série britânica que segue a história de Tony, um jornalista de um jornal local que vê sua vida desmoronar quando sua esposa Lisa morre de câncer. Esse trágico evento o afeta a ponto de pensar em suicídio, ato que no final ele não consegue concretizar. No entanto, esse homem começa a levar uma vida afastada de amigos e familiares, e até mesmo de todos os seus colegas de trabalho com quem convive diariamente.

Ao longo da série, Tony precisa cobrir eventos e histórias estranhas que envolvem muitos de seus vizinhos, que apesar de serem estranhos e, em certos casos, absurdos, são um reflexo de todos os problemas emocionais que cada um deles enfrenta.