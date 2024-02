A Disney confirmou o lançamento de quatro filmes da Marvel para 2025

A indústria do cinema nos Estados Unidos foi fortemente afetada pelas greves dos sindicatos de atores e roteiristas no meio de 2023.

Este incidente, onde se buscavam melhorias nas condições de trabalho de alguns sindicatos que compõem Hollywood, causou atrasos nas gravações de muitos projetos cinematográficos.

No entanto, a Disney anunciou que sua programação de lançamentos com a Marvel Studios continuará. Ou seja, até 2025, quatro filmes serão lançados nos cinemas.

A seguir, conheça as datas de estreia dos novos projetos de super-heróis.

Datas de lançamento da Marvel Studios para 2025

Capitão América: Um Novo Mundo - 14 de fevereiro de 2025

O primeiro filme da lista é ‘Capitão América: Um Novo Mundo’, que será lançado em 14 de fevereiro de 2025. Este filme marcará a estreia de Anthony Mackie como Sam Wilson, o novo Capitão América.

Originalmente agendado para 2024, o filme passou por algumas mudanças em seu planejamento e espera-se que reescritas e novas cenas sejam realizadas para ajustá-lo.

Além de Mackie, espera-se o retorno de Tim Blake Nelson como Líder, e veremos a transformação de Harrison Ford em Red Hulk.

O Quarteto Fantástico - 2 de maio de 2025

No dia 2 de maio de 2025, será lançado o tão esperado reboot de ‘O Quarteto Fantástico’. Embora o projeto tenha sofrido vários atrasos devido ao seu desenvolvimento lento, finalmente os fãs poderão ver essa icônica equipe de super-heróis no MCU.

Embora os detalhes da história e do elenco principal não tenham sido confirmados, há rumores de que Pedro Pascal interpretará Reed Richards. Outros possíveis candidatos incluem Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Ebon Moss-Bacharach como Coisa e Joseph Quinn como Tocha Humana.

Thunderbolts - 25 de julho de 2025

No dia 25 de julho de 2025, os fãs poderão desfrutar do filme ‘Thunderbolts’, uma emocionante aventura que reunirá vários anti-heróis e vilões do MCU.

O projeto tem sido notícia recentemente devido à saída de Steven Yeun, que estava previamente confirmado para interpretar um novo herói da Marvel chamado Sentry.

Embora não esteja claro se isso atrasará o filme, a Marvel Studios pode ter um substituto em mente. A trama de ‘Thunderbolts’ incluirá personagens como Taskmaster, Red Guardian, Yelena Belova, Winter Soldier, U.S. Agent, Ghost e Val.

Blade - 7 de novembro de 2025

Finalmente, em 7 de novembro de 2025, chegará ‘Blade’, um filme que passou por dificuldades em seu desenvolvimento.

Anunciada pela primeira vez na Comic-Con de San Diego em 2019, a produção do filme ainda não começou e passou por mudanças na direção.

Embora os detalhes da trama sejam desconhecidos, sabe-se que Mahershala Ali estrelará o papel principal.

Homem-Aranha 4 - 25 de junho de 2025

Além desses quatro filmes confirmados pela Disney, também tem havido especulações sobre a possibilidade de que um filme sem título da Marvel da Sony Pictures, programado para 25 de junho de 2025, seja o Homem-Aranha 4.

Embora não seja uma produção da Disney, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que estão desenvolvendo a próxima história do Spider-Man, e espera-se que Tom Holland retorne para interpretar o icônico herói aracnídeo.