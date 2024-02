Qual foi o trágico fim dos filhos de Griselda Blanco?

Após o novo lançamento feito pela Netflix, da série que conta a vida da famosa traficante colombiana, Griselda Blanco, foi revelado o destino trágico vivido por seus filhos, onde três deles morreram.

El trágico final de una familia con poder: cómo murieron los hijos de Griselda Blanco https://t.co/wYeGnZEwBe — La Patilla (@la_patilla) January 30, 2024

A "viúva negra", como foi apelidada, esteve envolvida em violência, crime e tráfico de drogas. Griselda se casou aos 14 anos de idade com um falsificador de documentos conhecido como Carlos Trujillo, com quem formou sua família e teve três filhos: Dixon, Uber e Osvaldo.

Ao se mudar para Nova York, em 1964, Carlos Trujillo falece e presume-se que tenha sido sua própria esposa, Griselda, também conhecida como "A Madrinha", quem pôs fim à sua vida. Após o ocorrido, ela decidiu estabelecer sua vida em Miami ao lado de Darío Sepúlveda, com quem teve seu quarto filho, Michael Corleone, o único que ainda está vivo.

Como os filhos morreram?

Griselda foi detida junto com três de seus filhos, sendo acusada de ser a líder de uma das maiores gangues de tráfico de drogas, desta vez Dixon foi libertado em 1992 e acabou enfrentando um fim trágico algum tempo depois.

Enquanto isso, o Uber perdeu a vida como vítima de um acerto de contas enquanto sua mãe estava na prisão. Por sua vez, Osvaldo, conhecido como "Ozzy", também morreu durante a condenação de sua mãe. Cada um viveu na própria pele as consequências de estar envolvido em conflitos com outros cartéis, que também estavam operando.

Qué pasó con los hijos de Griselda Blanco: Al igual que su madre, tres de los cuatro herederos de La Viuda Negra tuvieron un final violento, al estar involucrados en el negocio familiar pic.twitter.com/1WBjOooBc8 — Esme López (@esmeneuquen) January 30, 2024

Referente ao seu quarto primogênito, Michael Corleone, atualmente vive junto com sua esposa e filhos nos Estados Unidos, depois de sobreviver a sete ataques contra ele ocorridos na Colômbia, informação que ele mesmo revelou ao veículo britânico MailOnline.

O mais curioso é que Michael leva uma vida ativa com publicações em suas redes sociais, mantendo sua conta do Instagram como pública. Dia após dia, ele compartilha diferentes posts onde revela informações sobre sua mãe e seus irmãos. Há algumas semanas, ele publicou seu livro “Godmother, the true life”, que em espanhol significa “La Madrina, la verdadera vida”.