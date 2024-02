James Gunn deu novos detalhes sobre a série animada da DC: descubra quantos episódios terá a primeira temporada

O renomado diretor James Gunn revelou informações emocionantes sobre a primeira temporada da série animada da DC, Creature Commands.

Durante uma interação com os fãs na plataforma de redes sociais, Threads, Gunn explicou por que escolheram Creature Commands como o projeto para liderar o universo da DC.

Além de já estar completa, Gunn mencionou que a série funciona como um precursor perfeito para Superman: Legacy, permitindo uma introdução interessante e coesa ao novo universo.

Serie Animada

Número de episódios

Um dos aspectos mais intrigantes da série é a quantidade de episódios. James confirmou que a primeira temporada terá sete episódios.

Em resposta à pergunta sobre como eles decidem o número de episódios, Gunn explicou que deixam que a história dite a duração do programa. No caso de Creature Commands, sete episódios foram suficientes para contar a história de forma eficaz.

Elenco de vozes

Creature Commands é baseado na equipe da DC Comics criada por J.M. DeMatteis e Pat Broderick. A série contará com um elenco de vozes impressionante, com atores renomados emprestando suas vozes aos personagens.

Frank Grillo interpretará Rick Flag Sr., Indira Varma será a Noiva de Frankenstein, David Harbour dará voz a Eric Frankenstein, Maria Bakalova será a Princesa Ilana Rostovic, Alan Tudyk se encarregará do Doutor Fósforo, Zoë Chao interpretará Nina Mazursky, Sean Gunn dará voz ao G.I. Robot/Weasel e Steve Agee será John Economos.

Além disso, Viola Davis retomará seu papel de Amanda Waller de forma animada.

Produção

A série fará parte do primeiro capítulo do reiniciado universo da DC, intitulado "Capítulo Um: Deuses e Monstros". James Gunn, juntamente com os produtores Peter Safran e Sam Register, será responsável pela produção executiva.

Com Gunn à frente, os fãs podem esperar uma série animada emocionante e cheia de ação que certamente deixará uma impressão duradoura no universo da DC.