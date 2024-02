Estas são as comédias românticas que você pode assistir muitas vezes e nunca se cansar

Todos nós amamos assistir comédias românticas mais de uma vez, não importa o quanto podem ser bobas, previsíveis e clichês. Elas têm um clima de magia que nos faz ficar envolvidos do começo ao fim, nos fazendo esquecer do mundo por algumas horas.

Parte do seu atrativo está precisamente no fato de que elas seguem uma mesma fórmula, então basicamente já sabemos o que vai acontecer, sem ter que pensar muito ou esperar surpresas desagradáveis no final.

Se você é fã deste gênero, provavelmente já viu os filmes que estão nesta lista, mas se está apenas começando a explorar o estilo, é quase certo que verá estes filmes mais de uma vez.

A proposta

A proposta Uma comédia romântica protagonizada por Sandra Bullock e Ryan Reynolds (Touchstone Pictures)

Sandra Bullock interpreta Margaret Tate, uma chefe forte e independente na indústria editorial que não se deixa intimidar por ninguém. Sua vida aparentemente está sob total controle até que, ao não cumprir o prazo de renovação de sua vida nos Estados Unidos, é ameaçada de deportação. O que se segue é um compromisso falso divertido com seu assistente Andrew, interpretado por Ryan Reynolds, que os leva até o Alasca para fingir serem um casal muito apaixonado.

Reynolds e Bullock têm uma química surpreendente na tela que definitivamente se torna o atrativo principal. É uma daquelas comédias românticas que você pode assistir várias vezes graças à mistura perfeita de humor com emoção enquanto você se envolve no coração dos protagonistas. E é claro, quem não se lembra de cor a cena em que Sandra Bullock faz uma dança louca ritual com a avó de Andrew?

Minha Mãe Quer que Eu Case

Minha Mãe Quer que Eu Case Diane Keaton protagoniza este filme encantador (Universal Pictures)

A vencedora do Oscar, Diane Keaton, se junta a Mandy Moore nesta encantadora comédia romântica sobre uma mãe superprotetora cujo plano de encontrar o homem perfeito para sua filha mais nova fracassa. A esta história se juntam as simpáticas atuações de Gabriel Macht, Tom Everett Scott, Lauren Graham e Piper Perabo.

Ter como protagonista uma mãe que teme que sua filha não consiga encontrar um bom homem por si mesma, o que a leva a procurar um potencial candidato, é a fórmula perfeita para um desastre. É claro que isso tem sido motivo suficiente para que os fãs do gênero a transformem em uma das favoritas.

Todos menos você

Todos menos você Sydney Sweeney e Glen Powell protagonizam esta encantadora comedia romântica (Sony Pictures)

A história segue Bea (Sweeney), uma jovem aspirante a advogada que por acaso do destino conhece Ben (Glen Powell) em um café. Ambos têm uma conexão imediata, mas após passarem o dia inteiro juntos, um mal-entendido os leva a desaparecer da vida um do outro até que se reencontram inesperadamente para assistir a um casamento na Austrália.

O ódio de Bea e Ben se torna então um problema para os convidados que temem arruinar o casamento. O que ninguém sabe é que, ao perceberem que todos querem que façam as pazes para evitar algum desastre, eles concordam em fingir estar apaixonados. O que poderia dar errado? Claro que é uma história previsível (que também é baseada na obra de Shakespeare ‘Muito barulho por nada’), mas definitivamente deixa um ótimo sabor na boca e uma sensação de felicidade ao ouvir a música tema, ‘Unwritten’ de Natasha Bedingfield, muito no estilo de ‘Can’t Take My Eyes Off Of You’ em ‘10 Coisas que Eu Odeio em Você'. Embora ainda esteja nos cinemas, já é um dos filmes que os fãs do gênero afirmam ter assistido mais de duas ou três vezes. Então, com certeza será um dos favoritos quando chegar às plataformas de streaming.

Ele não gosta tanto de você

Em 2009, a comédia romântica ‘Ele não está tão afim de você' chamou a atenção do mundo com sua versão humorística e identificável dos relacionamentos modernos. Baseado no livro de autoajuda mais vendido com o mesmo nome, o filme explora as complexidades dos encontros e as lutas que as pessoas enfrentam ao tentar decifrar sinais contraditórios de seus interesses amorosos. E vamos ser honestas, todas nós já passamos por isso, mas muitas vezes nos recusamos a ser rejeitadas e nos contentamos com pouco. Este é definitivamente um filme que abre seus olhos, por mais doloroso que seja perceber a realidade.