Sofía Vergara confessa que seus papéis como atriz foram limitados por seu sotaque

Sofía Vergara, a talentosa atriz colombiana que conquistou Hollywood, foi sincera sobre os desafios que enfrentou em sua carreira devido ao seu distintivo sotaque.

Em uma entrevista exclusiva ao Los Angeles Times, a estrela de ‘Griselda’ compartilhou como sua pronúncia influenciou na seleção de papéis ao longo dos anos.

"Estou sempre à procura de personagens porque não há muitos que eu possa interpretar com esse estúpido sotaque", disse. Além disso, "não consigo interpretar um cientista nem estar em 'A Lista de Schindler'. Meus papéis como atriz são um pouco limitados", destacou.

Apesar das limitações que seu sotaque poderia impor, Vergara decidiu transformar esse desafio em uma vantagem.

No seu papel principal na série da Netflix, ‘Griselda’, a atriz não apenas desafia as expectativas, mas redefine o papel da mulher latina na indústria do entretenimento.

A série, que estreou em 25 de janeiro de 2024, tem recebido elogios tanto pela trama quanto pela notável transformação de Vergara no papel da lendária narcotraficante Griselda Blanco.

Mas, como a pronúncia em inglês afetou a percepção de Sofia na indústria? Embora a atriz não tenha feito declarações explícitas sobre se sentir discriminada, sua forma de falar tem sido alvo de críticas.

Durante uma aparição no programa ‘El Hormiguero’, o apresentador Pablo Motos mencionou sua participação em ‘Modern Family’. No entanto, Vergara não permitiu que a zombaria continuasse, assumindo o controle da situação e demonstrando sua determinação e autoconfiança.

A história de Sofía Vergara é um poderoso lembrete de que, apesar dos obstáculos, é possível alcançar o sucesso e a aceitação em uma indústria frequentemente dominada por padrões pré-concebidos.

A sua coragem para desafiar as expectativas e a sua habilidade para transformar desafios em triunfos a consolidam como uma inspiração para as mulheres, não apenas no mundo do entretenimento, mas em todos os aspectos da vida.