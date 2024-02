Paris Hilton fez uma grande festa para comemorar 1º aniversário de Phoenix

Como era de esperar, Paris Hilton celebrou em grande estilo o aniversário de seu filho mais velho, Phoenix. Embora o pequeno tenha completado um ano de vida em 16 de janeiro, foi no último sábado, dia 27, que sua mãe fez uma festa dos sonhos.

"Há um ano, um lindo bebê anjo entrou em nossas vidas, trazendo tanto amor e felicidade 🥹🩵👶🏼✨ Meu pequeno precioso, você é mais do que um sonho realizado. Você completa minha vida 🥰 Cada dia com você é um presente sem preço, e sou infinitamente grata por ser sua mãe. 🌟🥰 Celebrando seu primeiro de muitos aniversários, Baby P - por uma vida inteira de risos, amor e maravilhosas aventuras com nossa equipe fofa! 🎉✨ Feliz primeiro aniversário!", foi a mensagem com a qual a orgulhosa mãe parabenizou seu pequeno.

A socialite de 42 anos não hesitou em usar sua extravagância ao organizar uma festa temática suntuosa chamada 'Sliving Under the Sea', que tem dado o que falar nas redes sociais.

Assim foi a luxuosa festa do filho de Paris Hilton

A mansão de Paris Hilton se transformou em um ‘mar’ ao ter balões em forma de peixes, algas marinhas que enchiam o espaço, cadeiras brancas em forma de coral e almofadas em forma de estrela, enquanto a música de ‘A Pequena Sereia’ da Disney trazia alegria ao local.

Paris Hilton e Phoenix Instagram (Instagram)

“É o primeiro aniversário do Phoenix e temos um tema de ‘Sliving Under the Sea’. Estou tão emocionada. Eu organizei festas de aniversário incríveis durante toda a minha vida, então poder fazer isso para o meu pequeno é uma lembrança tão especial”, escreveu Paris junto com uma postagem em seus stories no Instagram.

Paris Hilton e Phoenix Instagram (Instagram)

A DJ e modelo esteve rodeada por grandes celebridades como Kelly Osbourne, Rumer Willis, Lance Bass, Kat Von D, Jessica Hart, entre outros, que ela exibiu em suas redes sociais.

Mas isso não foi tudo. Paris decidiu incluir na festa animais peludos como ovelhas, coelhos, cabritos, galinhas e até um unicórnio. Todo um zoológico perfeito para que os pequenos desfrutassem e se tornasse uma lembrança familiar adorável.

Paris Hilton e Phoenix Instagram (Instagram)

Para o grande dia, Hilton apareceu com um vestido azul de princesa de mangas curtas bufantes e uma tiara de princesa em sua cabeça. Por sua vez, Phoenix vestiu uma bermuda bege com uma camiseta branca.